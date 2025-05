Masitto va al Seravezza. Presentato il nuovo mister

Esce Brando, entra Masitto! Questo l’avvicendamento (ora ufficiale) sulla panchina del Seravezza Pozzi in vista della prossima stagione. Dopo aver chiuso in bellezza l’annata con la vittoria dei playoff del girone E di Serie D il tecnico dei record Lucio Brando è stato ufficialmente congedato con questa nota: "La decisione, al termine di una stagione esaltante, è stata presa consensualmente tra le parti. Si dice che in un viaggio la cosa bella non è tanto dove si arriva ma ciò che avviene durante il percorso. Ed il cammino, quest’anno, è stato bellissimo. Un giorno, vicino o lontano, ci ritroveremo da avversari o ancora insieme chissà, ma senz’altro da amici che si rispettano e che si sono voluti bene. Buona fortuna mister. Sei parte della nostra storia, l’uomo dei record!".

Per Brando restano in piedi le ipotesi Siena (dove però può andar Tommaso Bellazzini) e Grosseto (dove sarebbe la terza scelta dopo il preferito Paolo Indiani e Alfredo Aglietti). Nel contempo il Seravezza ieri ha presentato come suo nuovo allenatore Cristiano Masitto, 53enne spezzino ex Luparense, Campodarsego e Lavagnese. Come secondo Masitto a Seravezza non avrà Luca Della Maggiora (che era stato il vice sia di Amoroso sia di Brando) bensì Massimo Taurino, promosso dalla Juniores nazionale verdazzurra. L’ex tecnico del Seravezza Walter Vangioni (e con lui il suo vice Avio Landi) intanto è venuto via dal Castelnuovo in Eccellenza.

Simone Ferro