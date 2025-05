Masone salvo in Promozione: vittoria 2-1 contro Sannazzarese nel playout

MASONE 2 SANNAZZARESE 1

MASONE: Catellani, Crotti (28’st Mendicino), Pozzi (5’st Pregnolato), Ruopolo, Teggi, Acquah, Sekyere, Zagnoli, Tascedda, Shpijati (8’st Marino), Mohmoh, Zagnoli (42’st Melioli). A disp.: Corradi, Sabbadin, Carnevali, Omari, Lecce. All.: Marchesini

SANNAZZARESE: Ghezzi, Inghilterra, Maccabruni (30’pt Orrù), Bolzoni, Cavicchia (39’st Kaloshi), Ghilardelli, Murro, Bartoli, Zarbato (20’st El Marouf, 27’st Ferro)), Cozzi, Simone. A disp.: Lai, Filipov, Jelec. All.: Didonna

Arbitro: Battilani di Imola

Reti: Murro al 14’pt, Ruopolo (M) al 22’st, Pregnolato (M) al 25’st.

Note: ammonito Bartoli. Espulso Ghilardelli (S) al 47’st.

Missione compiuta: il Masone, che affrontava la Promozione da neopromossa, è salvo. Battuta nel playout la Sannazzarese: non sono mancati i brividi visto che al minuto 66 gli ospiti vincevano per 1-0. Il primo tempo parte con la Sannazzarese sulla difensiva, ma al 14’ i piacentini sfruttano la loro forza sui calci piazzati segnando da corner con Murro. Gli orange reggiani si perdono un po’, e l’intervallo arriva al momento giusto per riordinare le idee. Il Masone inizia a premere, prende due legni (Zagnoli e Mohmoh) e Ghezzi si supera murando Sekyere. Poi il pari (da corner): l’esperto Ruopolo (44 anni) fa 1-1. Passano 3’ e Pregnolato raddoppia. Poi i piacentini non creano quasi nulla e la gara scorre verso il triplice fischio che sancisce la permanenza in Promozione. "Grosso merito ai giocatori: soprattutto a chi non aveva mai fatto la categoria, che con grandissima forza di volontà ha dimostrato di poterci stare alla grande", le parole di mister Marco Marchesini.