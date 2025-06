Massa Valpiana: Manuel Madau confermato allenatore, Enzo Madau nuovo direttore sportivo

Il Massa Valpiana non si ferma, anzi raddoppia. La società massetana ha confermato Manuel Madau come allenatore della prima squadra in Promozione anche il prossimo anno, ed ha scelto Enzo Madau come direttore sportivo. Padre e figlio a stretto contatto, insomma. Per puntare sempre più in alto.

Dopo il bel campionato che si è concluso con la finale playoff persa solamente dopo una lunga battaglia con l’Atletico Maremma, come promesso dal presidente Berti la società si è messa subito in moto per programmare la nuova stagione con la conferma del mister Manuel Madau. A lui si aggiunge però anche il padre, noto dirigente e direttore sportivo, che nella passata stagione ha rivestito il medesimo ruolo a Piombino. Un grande esperto e conoscitore di calcio che sicuramente farà fare un ulteriore salto di qualità alla società metallifera.

"Il Massa Valpiana – dice Berti – riparte alla grande per il prossimo campionato di Promozione Toscana. Ha provveduto subito alla riconferma del mister Manuel Madau che tanto bene ha fatto negli ultimi tre anni. Anzi, rafforza con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Enzo Madau proveniente dall’Atletico Piombino e padre dello stesso mister. Inoltre ha già provveduto alle prime conferme, quelle di Luci, Catalano, Filippi, Del Bravo e Sannino, mentre sono già in corso alcuni contatti per l’allestimento di una squadra di Promozione con ambizioni di alta classifica".