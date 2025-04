Massa Valpiana supera C.S. Lebowski nei supplementari: semifinale play off girone B

MASSA VALPIANA

2

C.S. LEBOWSKI:

1

dopo i supplementari

MASSA VALPIANA: Barbanera, Del Bravo, Barbieri, Tognetti, Berti, Filippi, Catalano, Luci, Mori, Perillo, Campisi. A disp.: Frullani, Franchellucci, Vannini, Castellazzi, Solari, Turco, Simonini, Palmieri, Paggini. All.: Madau.

C.S. LEBOWSKI: Onori, Sternini, Prunecchi, Quadri, Rosi, Giuntoli, Calbi, Bonini, Ciancaleoni, Mazzoli, Diaby. A disp.: Pagani, Valgimigli, Mina, Gualandi, Cianferoni, Ciabatti, Emili, Fathou, Nicolosi. All.: Miliani.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Marcatori: 31’ rig. Catalano, 79’ Mazzolli, 99’ Paggini.

MASSA MARITTIMA – Finale al cardiopalma conclusa nei supplementari con la sconfitta per il Lebowski beffato dalla sfortuna e da un avversario tenace. Nonostante una discreta prestazione con alcune occasioni create dopo il pareggio di Mazzolli, due traverse (su tiri di Rosi e Ciancaleoni) hanno negato la vittoria ai fiorentini. L’amarezza è palpabile, ma resta l’orgoglio per un percorso straordinario terminato in semifinale di play off del girone B.

G. P.