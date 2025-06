Massai alla Rondinella, Tellini al Lebowski

Si apre il 1° luglio, ma ci sono già movimenti. Per le panchine la Sestese ha confermato che Fabrizio Polloni sarà ancora alla guida della squadra, mentre il GhiviBorgo ha ufficializzato il 34enne tecnico fiorentino Corrado Ingenito (ex Porta Roma).

Eccellenza

Nel Signa è ufficiale: l’attaccante Cioni, il centrocampista Baggiani e il difensore Nocentini resteranno gialloblù. All’Affrico tiene sempre banco il corteggiamento di alcune società per il baby Niccolo Bertelli (’07) centrocampista, mentre il difensore Irio Banchelli (’01), in uscita, andrà allo Zenith Prato. A Viareggio dopo l’arrivo del forte attaccante Pegollo, anche la punta Elia Galligani (’92), ex San Donato, giocherà con la maglia bianconera. Alessandro Massai (’98) ex centrocampista del Poggibonsi sarà un giocatore del Sansepolcro, mentre Andrea Massai (’95) centrocampista del Terranuova Traiana, giocherà nella Rondinella. Il Mazzola Valdarbia dopo gli acquisti di Chiarugi e Discepolo, ha concluso anche con i difensori Andrea Saitta (’92) ex Terranuova Traiana, e Matteo Gianassi (’04), ex Sangiovannese. Il diesse Manganiello ha confermato che resteranno in biancoceleste, Saverio Camilli, Lorenzo Campatelli, Isacco Barducci, Filippo Borri e Niccolò Bonechi. Oggi, o al massimo domani, la Sangiovannese annuncerà Andrea Agatensi nel doppio ruolo di direttore generale e sportivo, più l’allenatore Stefano Calderini che torna in Valdarno dopo cinque anni di Poggibonsi.

Promozione

A Pontassieve dopo Minischetti (ex Rufina), il ds Duradoni avrebbe concluso per Cristian Giannini (‘03) attaccante proveniente dal Firenze Ovest. Nel Lebowski è imminente l’accordo con il centrocampista Lorenzo Tellini, (’06), ex Cattolica e Affrico, e con il nuovo preparatore atletico Mattia Biancalani ex Prato. Invece, il portiere Matteo Galluzzo che attacca i guanti al chiodo, sarà il nuovo preparatore portieri per il Lebowski. Il Dicomano punterebbe su Tommaso Carlucci (’06) centrocampista del Figline. Il direttore sportivo Chini del Luco, avrebbe concluso con Alessandro Morozzi (’05) centrocampista ex Fortis. Nel Cubino si registrano due uscite: Somigli per motivi di studio, quella di Tommaso Sammicheli (’05) difensore, che andrà alla Settignanese. Nel Firenze Ovest c’è la riconferma di Esposito Goretti e l’arrivo di Niccolo Leoncini (’01) centrocampista dal Castelfiorentino. Infine, la Sinalunghese mette a segno un altro acquisto di spessore: Francesco Gagliardi, difensore che lascia dopo 13 anni la Pianese.

Giovanni Puleri