Massese Acquisto riuscito. Buffa, un bomber di razza

"El segna semper lu". Michael Buffa potrebbe prendere in prestito il soprannome affibbiato negli anni novanta al bomber Maurizio Ganz. Sì, perché da quando è tornato a vestire la maglia bianconera l’attaccante classe 2001, massese doc, ha segnato 5 gol, di cui 3 in campionato e 2 in Coppa, in altrettante partite disputate. Non poteva essere più azzeccato il primo acquisto di riparazione della società zebrata visto che Buffa ha messo la propria firma su ben 5 delle 6 reti realizzate dalla squadra dopo il suo arrivo.

"Sono contento. Nella mia mente ero convinto di un ritorno del genere – racconta il ragazzo –. A Ponsacco ho vissuto mesi difficili senza aver mai la possibilità di esprimermi ma non ho mai mollato. Ho continuato ad allenarmi tutti i giorni e sapendo di non giocare ci davo sotto anche di venerdì e sabato. Con la testa mentalmente mi preparavo a questo ritorno e speravo che fosse proprio così".

Buffa è fiducioso che la Massese possa togliersi quanto prima da questa scomoda posizione di classifica. "La zona playoff dista 5 punti e sono convinto che se continuiamo così rientreremo benissimo in gioco. L’arrivo di Zavatto ha dato più sicurezza alla difesa dove ora rientrerà anche Terigi".

Michael per il momento sta giostrando come unico riferimento avanzato. "Davanti sono tranquillo anche da solo. Spetta alla società decidere se affiancarmi o meno qualcuno. Io mi trovo bene anche così. Non ho paura di fare a sportellate con gli avversari. Se poi ritorna anche Vignali a dare una mano dietro di me..".

Gianluca Bondielli