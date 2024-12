Massese Avanti coi giovani. L’esplosione di Bossini

Una delle ragioni per le quali la Massese ha deciso a dicembre di non rituffarsi sul mercato per cercare un altro difensore per sostituire i partenti si chiama Lorenzo Bossini. L’esplosione del jolly, classe 2006, ha convinto tutti in casa bianconera e non a caso contro il Certaldo il ragazzo lucchese ha giocato la sua terza partita da titolare venendo schierato come terzino sinistro. Bossini è il più giovane della "covata" ma gioca già con l’autorità e la sicurezza di un veterano.

"Mi sto trovando benissimo in questo che è davvero un bel gruppo nel quale ci divertiamo tanto – ha spiegato la giovane quota –. In più siamo 8 o 9 ragazzi che veniamo da Lucca e ci conosciamo bene. Questo ha facilitato il nostro ambientamento immediato a Massa. Personalmente non posso che ringraziare il mister per la fiducia che mi sta dando. Io cerco di ripagarlo in campo con delle prestazioni all’altezza di questa maglia. Il mio obiettivo è quello di confermarmi gara dopo gara perché c’è sempre da imparare molto. Cerco di apprendere dai compagni più grandi ed esperti. Tutti mi danno una grande mano fornendomi consigli anche in partita. Le prestazioni, comunque, sono anche una conseguenza degli allenamenti che facciamo. Settimana dopo settimana tutti ci vogliamo giocare il posto per la domenica e per questo le sedute sono sempre molto intense ed in campo c’è un sano agonismo perché ognuno di noi punta a dare il massimo".

La Massese ha una striscia aperta di 11 risultati utili ed adesso si è portata ad una sola lunghezza dal secondo posto. Bossini, però, non vuol fare programmi. "Continueremo a pensare ad una partita per volta come abbiamo sempre fatto sinora. Alla ripresa ci attenderà la capolista Camaiore, squadra ostica per eccellenza, ma la prepareremo come tutte le altre, con la massima concentrazione".

Gianluca Bondielli