Massese Avanti tutta . Nel mirino la Geotermica

"Che incontriamo l’ultima o la prima della classifica lo spirito deve essere lo stesso". E’ stato chiaro il tecnico Davide Del Nero che per tutta la settimana ha messo in guardia i suoi ragazzi dal rischio di sottovalutare la Geotermica, ultima della classe, che domani arriverà a Massa come sorta di vittima sacrificale. "Non bisogna pensare di aver già vinto le partite perché poi vai in campo e arrivano le sorprese – ha aggiunto il mister apuano –. La settimana di lavoro che abbiamo fatto, splendida come le altre, mi fa star sereno perché ho visto grande impegno e professionalità. Ci alleneremo anche oggi e domenica mattina. La formazione com’è mia consuetudine la darò solo domenica pomeriggio prima di entrare negli spogliatoi. Non sapere chi gioca tiene tutti concentrati sino all’ultimo".

La Massese ha perso tre giocatori per squalifica (Scarf, Bennati e Catola) e ha Cherubini out per influenza ma ha recuperato due big come Terigi e Fortunati. "L’arbitro di Prato ha voluto farci male sino in fondo perché sono folli le 8 giornate a Bennati per un normale parapiglia. In ogni caso, nonostante qualche assente, ho ugualmente l’imbarazzo della scelta ed è difficile perché meriterebbero tutti di giocare. La squadra è forte. Credo, ad esempio, che un centrocampo come il nostro non ce l’abbia nessuno. Dobbiamo cercare di fare un girone di ritorno all’altezza delle nostre aspettative. Sappiamo per questo di non poter sbagliare nulla ed è fondamentale ripartire bene".

Gianluca Bondielli