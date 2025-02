Massese Battere il Ponsacco per riscattarsi: "Certe leggerezze non vanno più commesse"

Massimiliano Pisciotta ha scontato soltanto metà della squalifica comminatogli a seguito delle finale di Coppa Italia. Il tecnico della Massese ha già saltato tre partite ma il suo allontanamento forzato dalla panchina purtroppo dovrà proseguire per altre 3 giornate (Ponsacco, Pontebuggianese e Perignano). Stessa sorte, del resto, è toccata al capitano Andrea Vignali, anche lui espulso a Firenze in quella finale stregata e appiedato fino al 2 marzo. Pur senza il proprio mister in “trincea“ la Massese è chiamata a risollevarsi dopo gli ultimi due passi falsi; a maggior ragione in questo mini ciclo che la metterà di fronte a tre formazioni in lotta per i playout.

"In settimana abbiamo discusso con i ragazzi e ci siamo soffermati sul fatto che bisogna cercare di evitare errori stupidi – ha spiegato con grande serenità il tecnico Pisciotta –. Sia in casa contro la Cuoiopelli che nella trasferta di Forte dei Marmi è venuta a mancare quella concentrazione e quella cattiveria che avevamo messo nelle altre partite. Per questo dovremo mantenere sempre alta la soglia dell’attenzione. Le prossime sfide sono tutte molto importanti anche perché di partite alla fine ne mancano sempre meno".

"Sapevamo che il girone di ritorno sarebbe stato diverso e più complicato rispetto a quello di andata – prosegue l’allenatore siciliano –. Ormai con le altre squadre ci si conosce e tutti hanno bisogno di punti, chi per la salvezza e chi per puntare a qualcosa di più. Bisognerà avere più voglia degli altri di andare a prenderci questi punti".

Nella Massese anche questa settimana ci saranno defezioni importanti. Oltre alle assenze di Vignali e Bertipagani rimane a forte rischio Michael Buffa che non si è mai allenato in settimana. Il bomber è sfebbrato ma non sta ancora bene. Nella migliore delle ipotesi verrà aggregato alla panchina. Stesso discorso vale per Romiti mentre Lorenzini ieri si è svegliato con la febbre altissima. L’unica nota positiva è il recupero di Quilici che andrà a rafforzare la retroguardia zebrata.

"Non mi sono lamentato la settimana scorsa – ha chiosato l’allenatore siciliano – e non lo faccio adesso. Sono problematiche che bisogna mettere nel conto e dovremo essere bravi ad essere più forti di questi contrattempi". Con Buffa, Vignali e Lorenzini contemporaneamente ai box come terminale offensivo la Massese dovrà puntare ancora su Yari Ferrara che domenica contro il Real Forte Querceta ha fatto la sua parte segnando una doppietta risultata purtroppo inutile.