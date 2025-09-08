Massese Bianconeri di... rigore agli ottavi. Ripresa da urlo, rimontati 2 gol di svantaggio

MASSESE6REAL FORTE QUERCETA4(d.c.r.)

MASSESE: Gatti, Marchini (68’ Favret), Bacci (dal 1’ s.t. Biagi), Zavatto, Grasselli, Lucaccini, Bertipagani (68’ Mariani), Caponi, Buffa, Baudi (50’ Centonze), Marabese (75’ Lucchesi). A disp. Cozzolino, Vazio, Lasagna, Bonni. All. Marselli.

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli, Mogavero (68’ Bobbio), Piccione (68’ Vitaggio), Porcellini, Nicolini, Fortunati (80’ Battisti), Franzoni, Fantini (80’ Pinna), Borselli, Goh (50’ Lembo). A disp. Di Nubila, Ricci A., Benassi, Ricci M.. All. Verdi.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Marcatori: 15’ Franzoni (R), 25’ Fantini (R), 61’ Buffa (M), 90’ Caponi (M).

Note: 2-2 al 90’. Spettatori 280. Corner 2-3; ammoniti Marselli (dalla panchina), Franzoni, Pinna, Vitaggio, Zavatto; recupero 3’ e 5’.

MASSA – La Massese si qualifica agli ottavi di finale della Coppa d’Eccellenza, dove troverà il Viareggio il 1 ottobre, e lo fa col brivido pareggiando al 90’ e imponendosi poi ai calci di rigore.

Avvio choc per le zebre che al 25’ sono già sotto 2-0. A sbloccare il risultato è Franzoni che al 15’ sfugge a Bacci e in diagonale batte Gatti. Il giocatore già al 5’ si era liberato in maniera analoga con tiro che aveva attraversato tutta la porta. Per la Massese che in precedenza con Buffa, impreciso in area, e Marabese, sinistro respinto da Pastine, si era affacciata in area, è buio pesto. Al 25’ l’ex Piccione ci prova da fuori e Gatti vola all’angolino respingendo in corner. Dall’angolo la parabola nell’area piccola è deviata in rete troppo facilmente da Fantini, che sigla il raddoppio. I bianconeri di casa sbandano e prima del riposo riescono solo una volta a tirare in porta con un colpo di testa troppo centrale di Buffa (39’).

Nella ripresa è un’altra Massese. Buffa sfiora il gol due volte, al 47’ e al 53’, per poi trovarlo al 61’ libero sul secondo palo su una sponda aerea susseguente a una punizione di Caponi. Al 69’ è Marabese ad andare vicino al pari. Gli ospiti si fanno vedere solo con un diagonale insidioso di Lembo al 71’, ma capitolano di nuovo al 90’. Segna Caponi con una punizione dal limite sul palo del portiere. Nel recupero Pastine si riscatta respingendo la girata di Zavatto che poteva valere il successo.

Si va ai rigori e a passare è la Massese che ne segna quattro (Mariani, Caponi, Zavatto e Favret) sbagliandone solo uno (Centonze). Per il Real Forte Querceta trasformano Borselli e Franzoni ma Gatti para le conclusioni di Porcellini e Pinna.

Abbonamenti. La segreteria sarà aperta tutti i giorni fino a sabato 13 settembre dalle ore 16.30 alle 20. Si possono sottoscrivere anche su Live ticket.

Gianluca Bondielli