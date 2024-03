Massese Brutto capitombolo. Importante rialzarsi subito

Cinque gol tutti in una volta la Massese in questo campionato non li aveva mai presi. A dire il vero il 5 a 0 di domenica è uno di quei risultati che allo stadio comunale di Massa storicamente è uscito fortunatamente pochissime volte sulla ruota bianconera. Il ko contro lo Zenith Prato rappresenta un qualcosa di eclatante nelle proporzioni e di inaspettato per quello che era stato fin qui il percorso della squadra di Davide Del Nero (nella foto). A livello di classifica le ripercussioni ci sono state ma senza essere particolarmente drammatiche. La Massese è uscita di nuovo momentaneamente dalla zona playoff ma rimane ad un punto dalla quinta, il Montespertoli. Le zebre hanno ancora il destino nelle loro mani ma c’è da cambiare subito registro a cominciare da domenica prossima quando andranno a far visita ad un Castelfiorentino United penultimo in classifica. Sarà ancora assente Zavatto che si è stirato mentre ci saranno da capire le condizioni di Terigi, che sabato dopo la rifinitura del venerdì ha sentito un riacutizzarsi del dolore, ed Andrei, partito in panchina e non rischiato a partita ormai persa.

Le assenze di giocatori d’esperienza concentrate nel reparto difensivo hanno condizionato e spaventato un po’ la squadra? "Per quanto mi riguarda no – ha risposto mister Del Nero – ma non riesco a entrare nella testa dei giocatori. Ho cercato di far capire loro di non pensare alle assenze e che tutti quelli che giocano possono dare il loro contributo. Che sia dipeso da questo o da altre cose lo analizzeremo in settimana". Che fare nel caso dovessero ripetersi queste assenze? "Bisognerà provi rimedio e studiare qualcosa. Finora, comunque, non è che la nostra difesa avesse fatto acqua. Ci sta che anche il cambio di modulo possa aver influito". Si aspetta di capire, infine, se saranno presi provvedimenti verso la tifoseria massese a seguito degli scontri con gli ultras del Livorno. Potrebbe esserle preclusa la trasferta di Castelfiorentino.

Gianluca Bondielli