Massese Calendario insidioso. Marselli prende le misure

"Un calendario non semplice". Davide Marselli ha commentato quello che sarà il cammino delle zebre nell’imminente torneo d’Eccellenza. "Debutteremo contro lo Zenith che è retrocesso dalla serie D – ha spiegato il mister di Fiumaretta – solo a causa di 20 punti di penalizzazione. Al di là della rosa che avranno allestito sarà senz’altro una squadra da prendere con le molle. La prima trasferta sarà con la Pro Livorno di Matteo Gassani le cui squadre sono sempre battagliere. I derby contro Viareggio e Lucchese arriveranno un po’ distanziati fra loro ma conta poco: le squadre prima o poi bisogna incontrarle tutte. Quello che mi preoccupa è piuttosto il mese di ottobre dove, se dovessimo andare avanti in Coppa, ci troveremo a giocare ben 8 partite in un mese compresi due turni infrasettimanali. Dovremo fare il punto con lo staff e rivedere un po’ la programmazione".

Programmazione che per la Massese prevede oggi l’ultimo allenamento a Romito Magra. La squadra riposerà il sabato e domenica pomeriggio sarà di scena a Forte dei Marmi nell’andata del primo turno di Coppa Italia contro il Real Forte Querceta. "La nostra concentrazione è tutta improntata su questa gara – ha sottolineato Marselli –. L’ultima amichevole disputata mercoledì contro la Santerenzina mi ha soddisfatto. Ci ha permesso di mettere altri minuti nelle gambe. Ho lasciato a riposo a livello precauzionale Baudi". Tra gli assenti c’era naturalmente anche l’infortunato Mapelli che dovrebbe rientrare in squadra entro la fine di settembre.

Per quanto riguarda le prime gare interne, quella del 7 in Coppa e del 14 in Campionato, si giocheranno regolarmente allo stadio "Vitali" che è già tornato disponibile. La squadra bianconera dovrebbe utilizzare l’impianto comunale anche per gli allenamenti a partire dalla prossima settimana vista la mancanza di soluzioni alternative.

