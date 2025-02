Massese Cammino ondivago. Si allarga la corsa ai playoff

Resta ondivago nel girone di ritorno il cammino di una Massese che continua ad alternare sconfitte e vittorie senza riuscire a dare continuità alla sua classifica. I bianconeri sono tornati a mani vuote da Forte dei Marmi al termine di un match ricco di occasioni da ambo le parti ma che li ha visti soccombere a causa di due calci di rigore. Al netto di qualche ingenuità difensiva la squadra di mister Pisciotta se l’è giocata alla pari contro il Real Forte Querceta, nonostante le tante defezioni lamentate nell’occasione. Le assenze contemporanee di Buffa, Vignali, Bertipagani, Quilici, Romiti e Nannini hanno rappresentato sicuramente un handicap ma la Massese ha dimostrato di avere una rosa profonda, in grado di fronteggiare anche situazioni d’emergenza. Davanti, ad esempio, le zebre hanno trovato in Yari Ferrara l’attaccante in grado, almeno per una giornata, di non far rimpiangere il bomber Buffa. L’ex Monsummano ha messo a segno una doppietta che, però, non è bastata a portare a casa punti.

Al termine della 22ª giornata la Massese ha perso un posto in classifica scendendo al quinto posto, sempre in coabitazione col Viareggio e adesso anche con la Pro Livorno Sorgenti. La lotta per accaparrarsi un posto nei playoff si sta allargando sempre più se si pensa che formazioni come Cecina, Real Forte Querceta, Montespertoli e Fucecchio sono tutte entro i tre punti dalla zona spareggi. La situazione nelle parti alte della classifica resta davvero fluida considerando che nonostante gli ultimi passi falsi la Massese si mantiene a 5 punti dalla seconda posizione dove si è insediata adesso la Sestese. Tutto si deciderà in questa “volatona“ finale di otto partite che per gli apuani del presidente Gerini inizierà contro tre squadre tutte invischiate nei play out: Ponsacco, Pontebuggianese e Fratres Perignano.

Gianluca Bondielli