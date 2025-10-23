Massese Caponi che grinta!: "Serve maggiore impegno"

Diciamocelo. Se avessero giocato tutti con lo stesso furore agonistico, la stessa intensità di Andrea Caponi probabilmente il derby la Massese non lo avrebbe perso. Il centrocampista di Pontedera si è dimostrato leader in campo, risultando il migliore dei suoi, ma anche fuori con dichiarazioni all’insegna della responsabilità collettiva. "E’ stato un dispiacere perdere davanti ad un pubblico del genere. Dobbiamo assumerci tutti le nostre responsabilità e capire che c’è da fare di più. Determinate partite fanno affrontate in maniera diversa da parte di tutti. Una volta che pareggi e rimetti in piedi la gara non puoi prendere il 2 a 1 in quella maniera a pochi minuti dal riposo. Quella secondo me è stata la cosa più grave della partita. Il secondo tempo il Viareggio si è abbassato e noi abbiamo spinto ma dovevamo fare di più. Avevamo l’obbligo di regalare una gioia alla nostra gente. Adesso c’è da riflettere bene sulle cose che non hanno funzionato. C’è veramente tanta delusione e incavolatura. Io questa categoria non l’ho mai fatta e, senza voler passare da presuntuoso, mi girano anche un po’ le scatole a farla. La domenica, però, vieni al campo e vedi questo pubblico e pensi solo a giocare i novanta minuti per dargli le gioie che merita. Non credo che ci sia tutta questa differenza fra noi e il Viareggio ed è proprio per questo che c’è rammarico. Ad oggi, però, ci abbiamo giocato contro due volte e perso sempre. Dobbiamo farci un bell’esame di coscienza".

Adesso la Massese deve guardare avanti, ad un Castelnuovo Garfagnana che domenica l’attenderà col coltello fra i denti. "Sarà una gara difficile come lo sono tutte – preannuncia Caponi – ma noi non possiamo permetterci di non fare punti. Dobbiamo rimanere attaccati a tutti i costi alle squadre che stanno davanti. Il campionato entra in una fase importante e dobbiamo capire che i punti iniziano a valere tanto. Poi quando arriveremo al giro di boa capiremo cosa ci sarà da fare".