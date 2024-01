Massese Corsa ai playoff. Marchini suona la carica

Battere lo Sporting Cecina per proseguire la rincorsa ad un posto nei play off. Ha un solo obiettivo la Massese che sabato sarà di nuovo in campo nell’anticipo della 18° giornata del campionato d’Eccellenza. Di fronte, allo stadio Vitali, avrà uno Sporting Cecina che le sta dietro in classifica di un punto. Dello stato d’animo dei bianconeri si fa portavoce il jolly Andrea Marchini, che è stato tra i migliori nell’ultima partita.

"Lo spogliatoio è in fiducia – spiega il giocatore – e noi siamo carichi. Ci sentiamo forti ma dobbiamo restare umili e badare a non avere cali di tensione ed attenzione. La zona play off ormai è vicina e ci puntiamo. Per entrarci, però, bisogna continuare di questo passo e provare a vincere sempre. Durante la settimana lavoriamo duramente e quello che facciamo in allenamento lo riportiamo la domenica in partita. Il merito è tutto del mister per come ci prepara e di noi giocatori che andiamo in campo seguendo le sue indicazioni". Con Marchini facciamo un passo indietro al match vinto a Pieve Fosciana. "Non è mai facile giocare su quel campo – sottolinea – oltretutto in questo periodo dove le condizioni meteo non sono buone ed il terreno diventa pesante. In settimana avevamo lavorato molto sulla pressione alta che in un campo del genere viene bene. Alcune volte ci siamo fatti trovare impreparati su qualche pallone alzato dagli avversari ma è un rischio calcolato. L’importante è che ci sia sempre qualcuno che recuperi un eventuale errore del compagno ed in questo gruppo ciascuno da una mano all’altro. In difesa ci siamo mostrati molto attenti e davanti abbiamo Michael Buffa che ogni palla che tocca la tramuta in gol. Credo che la prova di tutta la squadra sia stata positiva ed è quello che conta. La mia prestazione personale passa in secondo piano anche se devo dire che fisicamente mi sento bene".

Gianluca Bondielli