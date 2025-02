Massese-Cuoiopelli. Una buona gara per i biancorossi. Raggiunti solo al sesto di recupero

MASSESE1CUOIOPELLI1

MASSESE: Cozzolino, Mapelli, Cecilia, Brizzi (65’ Bartolomei), Andrei, Bossini (60 Favret), Bertipagani (80 Rami), Costanzo (55’ Anich), Buffa, Mariani F. (61’ Lorenzini), Ferrara; a disposizione Mariani A., Mazzi, Quilici, Lazzini. Allenatore Michael Gabrielli (Pisciotta squalificato).

CUOIOPELLI: Fogli, Arrigucci (85’ Tuzi), Bindi, Hanxhari, Porcellini, Duranti, Turini (91’ Rocco), Mancino, Ceglie (85’ Pinna), Ferraro (80’ Tassi), Campo; a disposizione Pannocchia, Bocini, Covino, Maglio. Allenatore Francesco D’Addario.

Arbitro: Marco Belinghieri di Lecco (assistenti Marco Di Spigno di Livorno e Francesco Dell’Agnello di Pontedera).

Marcatori: 52’ (rig) Campo, 96’ Lorenzini.

Note: ammoniti Bossini, Fogli e Hanxhari.

MASSA – La Cuoiopelli sfiora il colpaccio sul campo della Massese che riesce a pareggiare solo al sesto minuto di recupero. I biancorossi di D’Addario giocano meglio dei bianconeri locali e già al 10’ Mancino mette paura a Cozzolino, sceso in campo al posto di Alessio Mariani che si è infortunato durante il riscaldamento, con una conclusione finita fuori di poco. Nel finale della prima frazione la Cuoio si vede respingere sulla linea il gol del possibile vantaggio e poco dopo Fogli è bravo su Ferrara. Al 52’ Bossini atterra Campo in area: rigore. Lo stesso Campo si presenta sul dischetto e batte Cozzolino. La Massese spinge e la Cuoiopelli agisce in contropiede sfiorando il raddoppio. Il pressing dei bianconeri locali è a tratti incessante, ma la difesa di D’Addario regge bene. Fino al sesto minuto di recupero quando Lorenzini di sinistro al volo manda la sfera nell’angolino dove Fogli non riesce ad arrivare. Uno a uno. Piccola soddisfazione – e amarezza per la vittoria sfumata – per la Cuoiopelli che resta ultima con speranze di salvezza praticamente nulle.