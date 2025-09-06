Massese Decolla la campagna abbonamenti. Oggi la festa in memoria di Alessandro Balloni

E’ il giorno della festa dedicata ad Alessandro Balloni in casa Massese. Il trentennale della scomparsa del giovane ultras che ha dato il nome alla Curva Sud verrà celebrato con un grande evento in programma allo stadio “Gianpiero Vitali“ che inizierà dalle ore 18 e si protrarrà oltre la mezzanotte per arrivare insieme a quel fatidico 7 settembre.

La neonata associazione “Io Valgo-Alessandro Presente“, creata dalla mamma Susanna assieme agli ultras, ha allestito questa prima iniziativa che rientrerà in una serie di manifestazioni finalizzate a raccogliere fondi da donare al reparto pediatrico oncoematologico del Noa (IT27E030 6909606100000412490 il numero Iban dell’associazione dove effettuare le donazioni, ndr). In Curva Sud per tutta la giornata sarà presente un punto ristoro e nel corso della serata verrà svelato il nuovo murales e inaugurata la targa del trentennale. Gli ultras metteranno, inoltre, a disposizione nuovo materiale prodotto per l’occasione. La presidentessa Susanna Checchi prenderà la parola per presentare ufficialmente la nuova associazione. In mattinata, invece, alle ore 11 la Curva riceverà la benedizione da parte di Don Giovanni Locatelli.

Dopo questa giornata di grande appartenenza ed orgoglio massese la domenica la squadra bianconera sarà impegnata in quello stesso stadio in una partita che, al di là dell’importanza della competizione, avrà anche un forte valore simbolico. Sarebbe bello concluderla con una vittoria da dedicare ad Alessandro. Il passaggio del turno di Coppa sarebbe anche il modo migliore per mettersi alle spalle una settimana piuttosto movimentata e chiacchierata dopo le uscite di Brizzi e Gabrielli dallo staff tecnico e di Andrei dal gruppo della prima squadra.

La società ha colmato prontamente i vuoti affiancando da una parte al mister Davide Marselli come secondo Lelio Biancalana e dall’altra andando a tesserare il difensore Andrea Marchini, gradito ritorno. E’ partita, infine, la campagna abbonamenti con i seguenti prezzi: tribuna 140 euro (ridotto donna 90 euro) e curva 30 euro. Le sottoscrizioni potranno essere effettuate alla segreteria dello stadio dal martedì al venerdì dalle ore 18,30 alle ore 19,30 oppure on line registrandosi sul sito Live Ticket.