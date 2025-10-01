Massese Derby incandescente a Viareggio. Zavatto si ferma per un problema muscolare

Ottavo di finale col botto per la Massese che questo pomeriggio allo stadio dei Pini (ore 17) affronta quel Viareggio che è il suo antagonista principale anche per il campionato. Al di là del passaggio del turno, in ogni caso importantissimo, questa sfida può rappresentare una prima prova di forza e conterà moltissimo anche per il morale delle due squadre. La Massese ci arriva dopo aver giocato forse la miglior gara della gestione Marselli anche se contro il Fucecchio non è arrivato il risultato pieno.

Purtroppo non sarà della partita il difensore Matteo Zavatto che ha accusato domenica un problema muscolare e dovrà rimanere fermo per due o tre settimane. Restano ancora out anche i laterali Mapelli e Grasso che sono sulla via del recupero. Il tecnico di Fiumaretta quanto meno in difesa recupera sia Lasagna, che aveva subito una botta in testa col Fucecchio, che Maffei, uscito a fine primo tempo perché non al meglio. Per completare la coppia di centrali assieme a Lucaccini ci saranno quindi più alternative. La squadra con molta probabilità manterrà la stessa fisionomia delle ultime due gare dal punto di vista dell’assetto tattico con una retroguardia a quattro e tre centrocampisti.

Un punto interrogativo riguarda naturalmente la quota. Il classe 2007 stavolta potrebbe essere posizionato dietro invece che in attacco. In quel caso toccherebbe al terzino destro Biagi invece che al laterale offensivo Lucchesi. Nell’ottica dell’alternanza, vista la vicinanza degli impegni, dovremmo vedere qualche volto nuovo in mezzo al campo. Mariani potrebbe prendere il posto di Grasselli o Bertipagani. Davanti accanto ai confermati Buffa e Marabese è probabile che parta dal primo minuto uno tra Baudi e Centonze. Tra i 20 convocati, dato il forfait di Zavatto, è stato inserito Bonni.

La squadra si è allenata si lunedì che ieri pomeriggio. Mister Marselli darà un giorno di riposo al gruppo giovedì in modo da fargli staccare un po’ la spina prima di tornare sul pezzo per preparare la difficile trasferta di campionato contro la Real Cerretese.