Massese Difesa da inventare. Terigi e Zavatto indisponibili. A Castelfiorentino i bianconeri dovranno stringere i denti per sopperire alle assenze

L’allenatore Davide Del Nero comincia a fare la conta degli indisponibili in vista della partita di domani a Castelfiorentino. Leonardo Terigi e Matteo Zavatto, i due pilastri del reparto arretrato, sono definitivamente out. Non c’è nessuna intenzione da parte dello staff tecnico e sanitario di forzare i loro rientri quando ci sono alle porte partite fondamentali come quelle con Tuttocuoio, Montespertoli e Cuoiopelli. Tiziano Andrei, invece, ha preso parte alla partitella infrasettimanale ed anche se non è apparso nelle migliori condizioni potrebbe essere disponibile quanto meno per la panchina.

A Castelfiorentino bisognerà stringere i denti e cercare di sopperire con le risorse rimaste a questa emergenza difensiva tenendo conto, comunque, che di fronte stavolta la Massese non si troverà uno Zenith Prato che con 37 gol fatti vanta il miglior attacco del girone ma una squadra che è penultima in classifica e che in 24 gare ha segnato la miseria di 15 gol. Solo la Geotermica vanta un attacco peggiore di quello dei fiorentini. Il mister apuano a livello tattico dovrà valutare se continuare con la difesa a 4 o tornare a quella a 3 mentre a livello di singoli dovrà scegliere chi affiancare a Del Pecchia. I candidati sono Bertonelli, Andrei e Marchini. mentre Scarf da mesi è uscito dai radar Sul fronte opposto il Castelfiorentino United dovrà fare a meno per squalifica del difensore Vittorio Maltinti.

Gianluca Bondielli