Massese Esame di maturità. Arriva la capolista Cuoiopelli

E’ iniziato il conto alla rovescia per il big match, in programma oggi pomeriggio alle 14,30, stadio “Vitali“, che vedrà la Massese del tecnico Davide Del Nero opposta alla capolista Cuoiopelli. La partita, valida per la 13ª giornata di andata del campionato di Eccellenza, rappresenta uno snodo decisivo per la compagine bianconera, dopo l’amara eliminazione dalla Coppa Italia. Decisivo perché, a sole due giornate dalla conclusione del girone di andata, i bianconeri non possono più permettersi di lasciare punti di strada se vogliono uscire al più presto dalla zona playout.

Per la partita di oggi il tecnico apuano non potrà contare su Ricci e Vignali. Per quest’ultimo i tempi di recupero si allungano in quanto il capitano dovrà subire un altro intervento al tallone già operato. In forse anche i laterali Bennati e Frosina e il difensore centrale Terigi. Se non ci saranno defezioni dell’ultimo momento la Massese dovrebbe scendere in campo con Paci in porta, Terigi, Del Pecchia e Bertonelli sulla linea difensiva, Brizzi, Fortunati e Cornacchia in mediana, supportato sugli esterni da Marchini e Andrei e coppia d’attacco Bracci-Buffa. A disposizione: Baracchini, Bennati, Berti, Bertuccelli, Bonini, Catola, Frosina, Lembo, lenzoni, Perfetti, Ravenna, Rolla, Scarf e Sidibe.

La dirigenza della Massese ricorda che all’ingresso dello stadio Vitali sarà possibile acquistare il “Panettone del Cuore“. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Monasterio.