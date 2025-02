Massese Esame Perignano. Allarme assenze in difesa

Continua a perdere pezzi la Massese ma sul campo di Margine Coperta ha ritrovato quello spirito vincente che le era mancato nelle ultime uscite. L’esterno Samuel Favret è uno di quei giocatori che si è dato da fare in più posizioni giostrando prima da quinto e poi da terzino nella difesa a quattro. "Dietro siamo un po’ rimaneggiati con l’assenza di Andrei che si fa sicuramente sentire – ha spiegato il laterale massese –. In più domenica abbiamo perso quasi subito anche Cecilia. Nonostante il suo infortunio siamo riusciti a fare un buon primo tempo segnando tre gol e rischiando poco. Nella ripresa abbiamo sofferto ma siamo riusciti a portare a casa lo stesso il risultato che alla fine è quello che conta".

Domenica prossima ci sarà un’altra trasferta, a Perignano. "E’ una squadra che già all’andata in casa ci ha fatto dannare e per questo dovremo stare molto attenti e concentrati – avverte Favret –. Nonostante in classifica non sia messo molto bene il Perignano a singoli rimane una squadra molto forte. Noi dovremo fare una buona settimana di allenamento ed arrivare alla domenica con la voglia di portarci a casa un’altra vittoria".

Per la quinta gara consecutiva contro il Pontebuggianese a guidare le Massese in panchina c’era Michael Gabrielli, il vice dello squalificato Massimiliano Pisciotta. "Era importante tornare a vincere – ha commentato l’allenatore in seconda – in un modo o nell’altro. Abbiamo disputato un gran primo tempo mentre nella ripresa, complice l’espulsione di Mapelli, abbiamo dovuto battagliare. Le tante assenze di questo periodo ci stanno penalizzando ma nonostante tutto continuiamo ad avere delle buone soluzioni in rosa. E’ rientrato, ad esempio, Romiti ed ha fatto una buona gara, maschia come richiedeva il tipo di partita".

Gianluca Bondielli