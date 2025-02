Massese Esame Ponsacco. Tornano Buffa e Quilici

In vista del match domenicale di campionato contro il Ponsacco la Massese dovrebbe recuperare sia il proprio bomber Michael Buffa al centro dell’attacco che Nico Quilici in difesa. Si affievolisce, quindi, la situazione d’emergenza dei bianconeri che in ogni caso mantengono sempre ai box Romiti e Nannipieri e dovranno convivere con l’assenza di Bertipagani che per motivi di salute ha finito anticipatamente la stagione. In più ci sono anche le squalifiche di capitan Vignali e di mister Pisciotta, retaggio della finale di Coppa, che i due si trascineranno dietro sino al 2 marzo.

La Massese dopo aver dato una grande prova di forza a Castelnuovo Garfagnana battendo per 3 a 0 la seconda in classifica è incappata in due risultati negativi uno dopo l’altro. Ha provato a darne una spiegazione in settimana il preparatore atletico Claudio Viviani. "Nell’ultimo mese abbiamo durato tanta fatica e speso molte energie. Abbiamo pagato un po’ di stress e di condizione perché per arrivare in finale di Coppa abbiamo dovuto giocare molte partite. E’ facile, poi, giocare contro la seconda in classifica mentre gli stimoli sono diverse quando giochi altre partite ma questa non è una scusante. E’ un errore nostro e dobbiamo fare meglio. Tutto rimane nelle nostre mani e possiamo fare grandi cose".

Il lavoro di Viviani è sotto gli occhi di tutti perché questa Massese più volte ha dimostrato di correre più degli avversari e per tutti i 90 minuti. "E’ un merito che va condiviso con tutto lo staff – ha spiegato l’interessato – e il bravo più grande va fatto ai giocatori. Per quanto mi riguarda non ho mai visto un gruppo come questo che non molla mai di un centimetro in allenamento. Adesso l’imperativo è rialzarsi prima possibile ed allenarsi bene per arrivare a domenica più in forma che mai".

Gianluca Bondielli