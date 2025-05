Massese: Gerini pianifica il futuro tra mercato e scelta del nuovo allenatore

Da qualche giorno Antonio Gerini è tornato a Massa e ha in agenda, a breve, anche un incontro con il suo uomo di fiducia Augusto Cantoni. Il presidente della Massese è alle prese con situazioni familiari delicate che lo stanno assorbendo totalmente e che giustamente hanno la priorità su tutto. In questo periodo, però, il direttore generale bianconero non è certo rimasto a guardare e si è già concentrato su un ventaglio di nomi di papabili rinforzi, pur senza naturalmente affondare i colpi. Per farlo bisognerà necessariamente impostare un budget al quale poi attenersi e di conseguenza diventa indispensabile il preventivo summit societario. L’altro aspetto determinante per perfezionare le prime operazioni di mercato è la scelta del nuovo allenatore. La Massese nei suoi primi tentativi ha alzato l’asticella pensando a nomi importanti come Favarin, Turi e Consonni per i quali c’è concorrenza anche in categoria superiore. Se non si dovesse riuscire ad arrivare a uno di questi profili potrebbe tornare in gioco anche la conferma di Massimiliano Pisciotta.

A livello di giocatori il Camaiore, fresco vincitore del campionato di Eccellenza, potrebbe offrire un bel ’banco spesa’. Per la difesa interessa il già capitano zebrato Matteo Zambarda, anche se il centrale lunigianese è molto corteggiato, mentre a centrocampo potrebbe essere utile un altro ex come Yuri Amico. Sulla trequarti Leonardo Da Pozzo è un profilo ugualmente attenzionato. In attacco sono stati fatti sondaggi sia per il pivot Pietro Pegollo, ciclicamente accostato alla Massese, che per il fresco capocannoniere del campionato di Promozione Tito Marabese. In questo reparto altri giocatori che piacciano sono Francesco Neri (Cenaia) e Gianmarco Gabrielli (Derthona). Sempre parlando di ex, un cavallo di ritorno sul quale si sta lavorando è Riccardo Lucaccini, vero cuore massese, che è reduce da una stagione alla Fratres Perignano.

La Massese sta sondando anche il mercato delle quote dove non è ancora chiaro se per il classe 2007 da schierare si concentrerà su uno solo o più settori. Si è detto da tempo che in casa avrebbe già un interessante Benassi per poter ricoprire la porta mentre per quanto riguarda i giocatori di movimento un nome che è uscito fuori è quello di Alessio Toracca, elemento che con la San Marco Avenza ha già maturato quest’anno diverse presenze nel campionato di Promozione e che può giocare sia da mediano che essere utilizzato da terzino.

Gianluca Bondielli