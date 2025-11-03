Massese I bianconeri non sanno più vincere. Solo un punto in casa della Sestese. Gatti ko

SESTESE0MASSESE0

SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Safina (87’ Robi), Mernacaj, Biondi, Cirillo, Casati (62’ Pisaniello), Belli, Berti (82’ Fiorentino), Ciotola, Ermini (65’ Manganiello). All. Polloni.

MASSESE: Gatti (74’ Cozzolino), Grasso, Marchini, Lucaccini, Grasselli, Maffei (74’ Lasagna), Centonze (65’ Baudi), Caponi, Buffa, Bertipagani, Lucchesi (72’ Biagi). All. Marselli (squalificato, in panchina siede Biancalana).

Arbitro: Carnevali di Prato.

Note: Espulso al 69’ Grasso (M) per scorrettezze. Ammoniti Lucchesi, Caponi, Grasselli, Mernacaj.

SESTO FIORENTINO – Di fronte al ’Torrini’ di Sesto due squadre reduci da sconfitte scese in campo decise al riscatto. Ma le buone intenzioni sono rimaste sulla carta in quanto la gara non ha offerto molte emozioni e il pareggio finale appare giusto. Nel primo tempo meglio la Massese che ha esercitato una leggera supremazia giocando in avanti con le tre punte, il capitano Buffa, Centonze e Lucchesi, mentre nella ripresa è stata la Sestese più pericolosa e va ricordato che i bianconeri di casa hanno giocato in dieci dal 69’ per l’espulsione di Grasso, tra i migliori in campo. La Massese non ha saputo approfittarne.

Avvio buono per la Massese ma non c’erano pericoli per la difesa dei fiorentini che replicavano con un paio di tiri di Belli e Biondi entrambi però a lato. Al 23’ Caponi su punizione impegnava Giuntini, quindi al 38’ Bertipagani calciava alto. Era il preludio alle due migliori occasioni degli apuani. Al 42’ Centonze su sponda di Buffa costringeva il portiere a una parata in due tempi e un minuto dopo c’era una grande opportunità per Lucchesi che calciava alto da dentro l’area.

Nella ripresa si è visto di meno.Un tiro di Centonze dal limite che finiva alto quindi, dopo l’espulsione di Grassi, erano i locali a sfiorare la rete quando un gran tiro di Belli sbatteva sotto la traversa con la palla che rimbalza in campo al di qua della linea. La Massese era costretta a cambiare anche il portiere Gatti, per infortunio, ma non c’erano più pericoli né da una parte né dall’altra e la gara finiva a reti inviolate dopo otto minuti di recupero e sotto la pioggia caduta negli ultimi 10 minuti. La Massese, che ha vissuto una settimana turbolenta per il dimissioni del direttore generale Cantoni, non riesce a riprendersi. Ma almeno non è crollata.

Antonio Mannori