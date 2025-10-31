Massese Il dg Cantoni rassegna le dimissioni. In discussione anche il lavoro di Marselli

Sono ore di riflessione in casa Massese dove l’inopinata sconfitta di mercoledì contro il San Giuliano non ha fatto altro che acuire una situazione di disagio e di frizione già palpabile. Gli ultras già prima del match infrasettimanale avevano espresso tutto il loro malcontento attraverso una serie di manifesti con i quali avevano tappezzato la sede bianconera e con uno striscione esposto fuori dello stadio. Nell’occhio del ciclone la proprietà e la gestione degli ultimi anni accusate di incompetenza e mediocrità. Il presidente Antonio Gerini ed il direttore generale Augusto Cantoni naturalmente sono stati i primi ad essere messi sul banco degli imputati. Quest’ultimo proprio mercoledì prima della gara ha rilasciato le proprie dimissioni definite irrevocabili che, però, adesso andranno vagliate e accettate dal presidente che al momento è all’estero ma dovrebbe tornare a Massa entro il fine settimana per cercare di fare chiarezza. La situazione al momento rimane di grande incertezza.

Con l’eventuale uscita dai ranghi di Cantoni, che della società è anche l’amministratore delegato, si renderebbe necessario trovare un’altra figura di riferimento che possa portarne avanti la gestione ordinaria visto che l’azionista unico è quasi sempre all’estero per lavoro. Le prime decisioni da prendere riguardano, quindi, la stanza dei bottoni. In seconda battuta c’è da capire se ci saranno provvedimenti che riguarderanno squadra e staff tecnico. Mercoledì la Massese ha perso nel recupero contro un avversario che ha giocato un tempo e mezzo in inferiorità numerica. Alle fine è scattata inevitabilmente la contestazione da parte degli ultras che è rimasta, però, in toni piuttosto pacati e civili.

La squadra è reduce dalla terza sconfitta consecutiva ed adesso è ai margini della zona playout. La delusione è tanta ed è logico che siano in discussione sia il lavoro del tecnico Davide Marselli, che mercoledì ha subito una nuova espulsione dalla panchina e che per questo non ha parlato a fine gara (squalificato a oggi fino al 23 novembre), ed il rendimento dei giocatori. Col mercato di riparazione all’orizzonte potrebbe profilarsi un’opera di restyling della rosa.