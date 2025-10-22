Massese Il diesse Lecchini è contento a metà: "Sono soddisfatto solo del rendimento esterno"

La Massese ha voglia di crescere ancora. Parola del direttore sportivo Simone Lecchini.

Come giudica la gara col Viareggio? "Il Viareggio ha dimostrato sul campo di avere qualcosa più di noi: più forza, più determinazione. Nella ripresa abbiamo fatto meglio ma se facciamo un’analisi obiettiva non abbiamo giocato alla pari ed il passivo poteva essere anche più rotondo. E’ vero che sono una squadra costruita per vincere, con individualità forti e che ha speso più di noi ma in casa davanti al nostro pubblico, a tratti commovente, dovevamo fare di più".

Come reputa il vostro avvio di stagione? "Sono contento del rendimento esterno ma non di quello interno dove abbiamo cali di tensione e concentrazione che permettono agli altri di sopraffarci. Se puntiamo all’obiettivo massimo bisogna lavorare più duramente durante la settimana curando ogni dettaglio. Ormai le squadre si conoscono tutte e sono i particolari a fare la differenza. Sapevamo ad esempio che dovevamo lavorare forte su Galligani perché tutti i pericoli arrivavano da lui. Non si può prendere gol con un lancio da 60 metri".

Che tipo di problemi ha la Massese? "Fisicamente la squadra sta bene. Ce lo dicono i dati dei Gps che ci riporta il nostro preparatore Farina. Il problema è più che altro mentale. Fuori casa siamo molto più liberi di testa. In casa sentiamo il peso di uno stadio importante ma non parlerei di dimensioni. Siamo una delle poche squadre a giocare sul campo dove si allena. Serve piuttosto calarsi meglio in una realtà così importante. Mi ci metto io in primis che devo dare qualcosa in più come imprinting ai giocatori. Dobbiamo essere più scrupolosi ed attenti in settimana nel preparare le partite. Imparare a volte ad essere meno belli e più concreti".

Che ne pensa della prossima trasferta a Castelnuovo? "E’ la gara più dura che ci poteva capitare. Conosco bene l’allenatore e la squadra. Non lasciamoci fuorviare dalla classifica. Troveremo un avversario agguerrito. Tutti aspettano la Massese me ne sto accorgendo. La temono e si chiudono. Solo Zenith e Viareggio ci hanno affrontato a viso aperto. Giocheremo sul sintetico e noi ci esprimiamo bene quando possiamo giocare palla a terra. Sarà importante rialzarsi subito perché dopo ci attendono San Giuliano e Lucchese, altre due gare toste che ci diranno chi siamo".

E’ presto per parlare di mercato? "Io sono soddisfatto dei giocatori che ho ma è logico che bisogna tenere gli occhi puntati anche all’esterno. In base anche a come saremo collocati a dicembre, speriamo il più in alto possibile, cercheremo di colmare le lacune che avremo prendendo in esame i vari reparti in funzione di infortuni, rendimento e anche eventuali situazioni di insoddisfazione. Uno degli obiettivi è trovare una quota importante che possa darci un’alternativa e potrebbe arrivare anche prima di dicembre".