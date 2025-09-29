Massese Il tecnico Marselli: "Ho visto tante palle gol, parate prodigiose e salvataggi sulla linea. E poi l’arbitro... ». "Nulla da dire ai ragazzi, la prestazione c’è stata»

"Quando crei 8/9 palle gol, il portiere avversario compie 4/5 parate fenomenali e la difesa effettua due salvataggi sulla linea c’è poco da imputare alla squadra". Il tecnico Davide Marselli a fine partita non si sente di rimproverare nulla ai suoi ragazzi. "La prestazione c’è stata. Siamo stati sfortunati e forse anche un po’ imprecisi nelle conclusioni ma la squadra ha dato ottime risposte. Le abbiamo provate tutte. Nella ripresa ho fatto entrare tutti i giocatori offensivi ed hanno avuto un buon impatto. Il primo tempo abbiamo creato un po’ meno rispetto alla ripresa ma abbiamo avuto ugualmente le nostre occasioni per sbloccarla".

Sulla strada della Massese è sembrato si sia messo anche l’arbitro che le ha fischiato poco o nulla a favore. "Io non parlo mai dei direttori di gara – dice Marselli – ma mi sembrava ci fosse un rigore per un fallo di mano mentre sul gol annullato a Buffa loro non hanno neppure protestato: e poi interventi analoghi a parti invertite non sono stati fischiati. Siamo già partiti con due punti di penalizzazione, speriamo di non avere altri handicap. E’ vero che abbiamo perso un altro po’ di terreno da chi sta avanti ma il campionato è lungo e se continueremo a giocare così sono convinto che i risultati arriveranno. Ora c’è poco da pensare. Dobbiamo provare a vincere a Viareggio e passare il turno di Coppa anche se non sarà facile".

Gianluca Bondielli