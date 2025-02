Massese Imperativo battere il Ponsacco. C’è da difendere il posto nell’area playoff

Il campionato non aspetta e la Massese deve obbligatoriamente recuperare il passo per centrare l’obiettivo di arrivare tra le prime cinque del girone. L’attuale quinto posto, condiviso in coabitazione con Viareggio e Pro Livorno Sorgenti, non può lasciare tranquilli gli apuani che hanno bisogno di riprendere una marcia più spedita per provare l’allungo decisivo. Nelle ultime due giornate la squadra allenata da Massimiliano Pisciotta ha inanellato soltanto un punto che fra l’altro è arrivato a seguito di un insoddisfacente pareggio interno contro la già retrocessa Cuoiopelli.

La concentrazione di defezioni ha sicuramente influito in negativo in quest’ultimo periodo ma la Massese ha una rosa ampia, ulteriormente rinforzatasi nel mercato invernale, che deve riuscire a sopperire anche a determinate assenze. In questo ultimo mese e mezzo restano 8 partite da affrontare che saranno tutte ugualmente importanti a cominciare da quella odierna contro il Mobilieri Ponsacco.

Allo stadio “Vitali“ i bianconeri ospitano (inizio gara ore 14,30) un’avversaria invischiata nella lotta playout e per questo anche lei fortemente motivata a far punti. All’andata la Massese dovette accontentarsi di un pareggio (1-1) riacciuffato in extremis dai padroni di casa al terzo minuto di recupero. Stavolta gli apuani dovranno puntare al bottino pieno. Per il tecnico siciliano migliora la situazione in difesa col rientro di Nico Quilici che potrà far coppia al centro con Andrei. Le difficoltà permangono, invece, nel reparto avanzato. Vignali è sempre fuori per la lunga squalifica a tempo mentre il centravanti Buffa non si è allenato per tutta la settimana a causa di una sindrome influenzale. Si spera di recuperarlo almeno per la panchina ma il giocatore sarà in ogni caso debilitato. E’ stato colpito dalla febbre nelle ultime ore anche Lorenzini. Questo fa sì che l’unico vero giocatore offensivo in piena efficienza rimanga Yari Ferrara, l’ultimo arrivato ma già ben inserito nel gruppo come testimoniato dalla doppietta messa a segno domenica. Mister Pisciotta dovrà cercare di accompagnare l’azione offensiva con l’aiuto dei trequartisti, che poi è una delle peculiarità mostrata fin qui dalla sua squadra abile nel non dare punti di riferimento agli avversari. Toccherà a giocatori bravi come Costanzo, Mariani ed Anich provare a scardinare la difesa ponsacchina ricorrendo se del caso anche al tiro da fuori.