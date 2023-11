Massese in caduta libera. Tazzioli: "Più giusto il pari"

Sempre più terzultima la Massese ha perso la sua seconda gara nelle ultime tre giornate e continua il digiuno dal gol che ormai dura da quattro turni. La sconfitta subita nel finale a Ponte a Egola brucia tantissimo, anche per com’è arrivata: negli ultimissimi minuti e su un’azione viziata da una carica sul portiere. C’è da dire, però, che i bianconeri hanno fatto pochissimo per provare a vincere. "In campo ho visto una buona applicazione – ha spiegato il tecnico Fabrizio Tazzioli – ma quando avevamo la palla non siamo stati molto propositivi. Neanche quando il Tuttocuoio era messo male siamo riusciti a portare pericoli. Anche loro, pur avendo una supremazia territoriale marcata a centrocampo, hanno creato poco. La partita era incanalata sul pari poi è venuto questo gol a una manciata di minuti dalla fine che ci ha sicuramente penalizzato. Ripeto, grossi problemi non ne avevamo avuti in fase difensiva. Poi, è arrivato questo calcio d’angolo che si poteva evitare. Dalla panchina ho avuto la sensazione ci fosse fallo sul portiere ma ormai conta poco. Per certe cose siamo andati bene, per altre meno. La gara l’abbiamo interpretata in maniera giusta. Volevamo non dare troppo spazio a un avversario che ha dimostrato di avere delle qualità importanti. Bisogna fare qualcosa di più in fase di possesso. Ci vuole più personalità, più voglia di andare a far male non solo con gli attaccanti ma anche coi centrocampisti". Si sperava che con l’arrivo di Buffa la Massese potesse avere maggior incidenza offensiva. "E’ giovane, è arrivato da un paio di giorni e andrà inserito. Ci darà sicuramente una mano ma non potevamo pretendere che da solo risolvesse tutti i nostri problemi. In zona gol i problemi non li devono risolvere solo gli attaccanti ma anche i centrocampisti".

Gianluca Bondielli