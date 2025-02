Massese in corsa per gli spareggi promozione. Bianconeri a due facce col Pontebuggianese

La Massese c’è ancora. Pur con qualche patema nel finale i bianconeri, impegnati in trasferta contro il Pontebuggianese nella gara valida come nona giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, sono riusciti a riscattarsi sul “campaccio“ di Margine Coperta dopo il precedente triplo passo falso in campionato. In classifica gli apuani restano fuori dalla zona playoff ma fanno un passo avanti importante che li riporta in piena corsa. Contro il Pontebuggianese è stata una Massese a due facce, capace di segnare tre gol in un tempo ma anche di complicarsi da sola la vita nella ripresa coi due gol presi inframmezzati dall’espulsione di Mapelli.

E’ una Massese che purtroppo continua a pagare un dazio troppo grande nei confronti della fortuna. Domenica dopo pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Pontebuggianese Massimiliano Pisciotta ha perso anche a Tommaso Cecilia per un serio infortunio che lo terrà fuori per il resto della stagione. L’eclettico giocatore ha riportato una forte distorsione e lo strappo dei legamenti. Un vero peccato perché il ventenne, cresciuto nei settori giovanili di Lucchese e Pisa, avrebbe fatto molto comodo in questa parte finale di campionato, soprattutto in difesa vista la sua duttilità e l’assenza contemporanea dello stirato Andrei. Non a caso Cecilia era stato proposto domenica nell’inedita posizione di braccetto di destra della difesa a tre varata dal tecnico siciliano per dare più compattezza ad un reparto orfano del proprio leader.

A questo punto Pisciotta potrà contare su due soli difensori centrali, Quilici e Romiti, nelle prossime partite. La conta degli assenti in casa apuana ogni settimana rimane alta: Bertipagani, Nannipieri, Vignali, Andrei, Cecilia e Mapelli. Domenica prossima nella delicata trasferta di Perignano ne mancheranno ancora tanti ma a lasciar tranquilli è la dedizione di chi va in campo, magari anche con qualche problemino com’è successo a Ferrara ed Anich. Il primo è entrato dopo l’infortunio di Cecilia segnando e facendo un assist; il secondo è partito titolare giocando la solita bella partita.

Gianluca Bondielli