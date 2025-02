Massese incerottata col Forte Querceta. L’influenza mette ko il bomber Buffa

E’ una Massese in emergenza quella che questo pomeriggio allo stadio Necchi-Balloni di Forte dei Marmi andrà a far visita al Real Forte Querceta. Tra assenze sicure e giocatori in forse il tecnico Massimiliano Pisciotta avrà il suo bel daffare nello studiare la formazione. La società bianconera ha fatto chiarezza riguardo agli infortunati. Per Nico Quilici si tratta di un lieve stiramento. Il giocatore è anche alle prese con i prodromi di una pubalgia. Si parla di almeno una ventina di giorni di stop. L’altro difensore centrale Marco Romiti ha riportato una distorsione del ginocchio sinistro con interessamento dei legamenti e sarà out per un mese. Stagione finita, invece, per Tommaso Bertipagani che è ancora ricoverato in ospedale per esami ed accertamenti. Nei prossimi mesi dovrà concentrarsi soltanto sulla sua completa guarigione. E’ sempre fuori per una sindrome influenzale David Nannipieri mentre il capitano Andrea Vignali è squalificato fino al 2 marzo.

A complicare ulteriormente la situazione ci si è messa la defezione dell’ultim’ora di Michael Buffa che era stato inizialmente inserito nel novero dei convocati e poi è stato tolto perché l’influenza non gli permetterà di essere in campo. Rimane in dubbio Tommaso Cecilia che lamenta una sospetta contrattura. Non dovesse farcela mister Pisciotta perderebbe il jolly che potrebbe essere arretrato come centrale per sopperire alla penuria di difensori centrali. Per completare la lista dei 19 convocati questa settimana si è dovuto far ricorso a piene mani alla rosa della Juniores. Oltre a Luca Rami, che è ormai da tempo nel giro della prima squadra, è stato chiamato un altro difensore centrale di buona struttura fisica come Mattia Vita. Niccolò Girelli e Francesco Mazzi sono, invece, esterni sinistri con propensione offensiva. Il resto dei convocati è composto da Andrei, Anich, Bartolomei, Bossini, Brizzi, Cecilia, Costanzo, Cozzolino, Favret, Ferrara, Lazzini, Lorenzini, Mapelli, Mariani Alessio e Mariani Francesco. Le note liete sono i recuperi di Mariani e di Mapelli e Lorenzini che avevano accusato dei leggeri fastidi.

Questa la probabile formazione: Mariani A., Mapelli, Favret, Brizzi, Cecilia (Bossini), Andrei, Anich, Costanzo, Ferrara (Lorenzini), Mariani F., Bartolomei. In panchina andrà ancora Gabrielli visto che Pisciotta è squalificato fino al 2 marzo.