Massese L’amaro addio del dg Augusto Cantoni: "Ingurie e aggressioni: questo non è il mio calcio"

La Massese ha una complicata trasferta a Sesto Fiorentino da preparare e lo sta facendo allenandosi al “Gaggio“ di Ortonovo ma ci sono anche importanti questioni gestionali che necessitano di risposte dopo le dimissioni rassegnate dal direttore generale ed amministratore delegato Augusto Cantoni. Il presidente Antonio Gerini è atteso oggi in città per cercare di mettere mano ad una situazione difficile con la tifoseria in subbuglio. Si va probabilmente verso la nomina di un nuovo direttore visto che Cantoni ha definito irrevocabili le sue dimissioni.

"Purtroppo a fronte del lavoro svolto con professionalità non sono arrivati ancora i risultati a confortarlo – ha dichiarato il dirigente massese –. Nel momento in cui il clima si esaspera e si imputano colpe insulse e si velano minacce indegne io mi defilo perché questo non è il mio calcio. Fin dall’insediamento di Antonio Gerini sono state adoperate inopinatamente ingiurie ed insulti fino ad arrivare anche ad aggressioni personali. Abbiamo retto di fronte a qualsiasi tipo di infamia ma oltrepassare il limite mi porta a riflettere e dichiarare che questo non è più calcio, non è il mio calcio. Non si tratta di una resa, ma di una riflessione accurata che mi porta a pensare e dire che non ci sto, non sto alle minacce, ai ricatti, ai loschi paragoni. Mi sento orgogliosamente una persona per bene, che ha lavorato sempre con trasparenza ed onestà intellettuale. Io torno ogni sera a casa felice di farlo, non voglio cambiare la mia vita e quella di chi mi sta accanto e di cui oltre che innamorato sono orgoglioso". "Mi dispiace e mi rammarico se non ho potuto essere ancora più di aiuto – prosegue – , ma sono convinto che dal bene nasce il bene per cui il momento di tornare ad essere vincenti è vicino. E’ palese la chiara dietrologia che nascondono le righe scritte e da cui mi allontano e certamente non mi trovano consenziente. Quando si parla di debiti occorre fare attenzione, occorre essere competenti in materia. Gli unici debiti che questa società vanta sono quelli nei confronti del suo presidente che in tre anni e mezzo ha sostenuto da solo le sorti della squadra della propria città. La Massese va sempre sostenuta a prescindere dalle persone che ci sono".

Non è un momento facile neanche per l’allenatore Davide Marselli che si è visto infliggere una squalifica fino al 23 novembre per l’espulsione comminatagli a Castelnuovo Garfagnana mentre deve ancora arrivare il responso per quella patita mercoledì al Pedonese che potrebbe allungare il suo stop. Il tecnico ha ribadito la sua estraneità ai fatti ascrittigli augurandosi un ricorso da parte della Massese. "La mia coscienza è a posto – ha chiosato Marselli - quindi rimango sereno e concentrato per pensare come uscire al meglio da questo momento difficile, ancora con più forza di prima".