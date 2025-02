MASSESE: l’intERVISTA. Il dg Cantoni: "Non siamo al meglio. Ma cercheremo di recuperare»

"Non è stata la Massese brillante che siamo abituati a vedere nelle partite esterne". Non ci gira intorno, a fine partita, il direttore generale Augusto Cantoni. "Stiamo facendo fatica, soprattutto in casa, dove le condizioni del campo non ci agevolano e dobbiamo prendere l’iniziativa trovando avversari che si chiudono e magari trovano l’episodio positivo in avanti com’è successo al Ponsacco e in precedenza anche alla Cuoiopelli".

Che sta succedendo alla Massese? "Non siamo al meglio della forma, ma non abbandoniamo le speranze e ce la metteremo tutta per cercare di recuperare i punti persi in queste partite. Sono periodi che nel corso di un campionato possono capitare e speriamo di rimetterci subito in carreggiata. La Coppa ha segnato forse una sorta di confine nella nostra stagione lasciandoci qualche scoria sia a livello mentale che fisico".

Quanto stanno incidendo le assenze, in primis di Bertipagani? "Bertipagani era un giocatore fondamentale per noi. Avevamo anche Buffa a mezzo servizio e Quilici e Andrei che hanno giocato con delle infiltrazioni ma non dobbiamo cercare alibi. Le colpe sono totalmente nostre".

Può avere influito anche la mancanza dello squalificato Pisciotta in panchina? "Non credo. Il mister è importantissimo perché ci ha dato un gioco e ha creato un ambiente sano ma ormai la squadra giocava a memoria. Ripeto dobbiamo ricompattarci da martedì e capire se ci sono altre problematiche. Non credo perché il gruppo è unito e rema dalla stessa parte".

Gianluca Bondielli