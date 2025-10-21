Massese Marselli non molla di un centimetro: "Siamo solo all’inizio, il bello deve ancora venire"

Se non vogliamo parlare di vera e propria maledizione possiamo comunque dire che un destino crudele sembra accanirsi negli ultimi anni contro la Massese. Ogni qualvolta la squadra apuana riesce a costruirsi un momento apicale, in grado di richiamare allo stadio una bella fetta della sua grande tifoseria, il risultato del campo arriva puntualmente a frustarne le ambizioni. Era accaduto recentemente a Firenze nella seguitissima finale di Coppa Italia, solo per citare l’esempio più fresco ed eclatante, ed è successo lo stesso domenica nel sentitissimo derby col Viareggio.

La Massese ha perso un’occasione, quella di superare i rivali in classifica ma soprattutto di dare un segnale di forza al campionato. Il big match dello stadio “Vitali“ ha detto che c’è ancora molto da lavorare. La squadra ha denotato dei limiti innanzitutto caratteriali ed in secondo luogo di concentrazione perché molte delle occasioni del Viareggio sono nate da errori evitabilissimi dei giocatori apuani. Sicuramente ci sono aspetti positivi dai quali ripartire cominciando da un Gatti a cui magari mancherà qualche centimetro in altezza ma che sta dimostrando una capacità incredibile di coprire la porta; continuando con una coppia centrale che nonostante l’assenza di Zavatto sta dimostrando grande applicazione.

A tradire con il Viareggio sono stati piuttosto i due terzini, magari anche stanchi dagli impegni ravvicinati. E’ andata decisamente meglio nella ripresa coi cambi sulle fasce. In mezzo la Massese sta reggendosi sull’highlander Caponi, encomiabile per energia e vigore, ma ancora delle falle da tappare. In attacco la generosità ed il fiuto del gol di Buffa da sole non possono bastare. Tutto ciò senza dimenticarsi che siamo solo alla settima giornata di un percorso appena iniziato con interpreti quasi completamente nuovi.

Marselli ed i suoi ragazzi hanno bisogno di tempo anche se le lancette cominciano a correre. "Abbiamo giocato alla pari contro una squadra costruita per vincere – ha rimarcato il mister – ma abbiamo commesso errori che non possiamo permetterci. Dobbiamo lavorare ancora molto su molti aspetti. Il primo posto è a 4 punti (sul campo sarebbe a 2) e mancano 23 partite da giocare con 69 punti in palio. Vanno giocate tutte ogni volta come se fossero una finale e dal primo minuto di. Soprattutto per questi splendidi tifosi che anche domenica hanno dimostrato di essere unici cantando e sostenendoci per 95 minuti ed anche a fine gara nonostante la sconfitta. Meritano di più e noi dobbiamo dare di più tutti, io per primo. Da domani si riparte ancora più decisi e concentrati e non si molla di un centimetro, siamo solo all’inizio e il bello deve ancora venire".

Domenica la Massese sarà a Castelnuovo Garfagnana contro l’ultima in classifica che ha perso 2 a 0 Lucca.