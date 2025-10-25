Massese Marselli ritrova Matteo Mapelli: "Un errore sottovalutare il Castelnuovo"

La Massese effettuerà la rifinitura per la trasferta di Castelnuovo Garfagnana eccezionalmente oggi per recuperare l’allenamento rinviato giovedì per il maltempo. Si allenerà allo stadio Vitali, così come ha fatto già ieri, visto che a causa della pioggia l’operazione di semina non è ancora iniziata. Da lunedì, però, la squadra dovrebbe spostarsi al campo sportivo di via Casola. Il match interno infrasettimanale di mercoledì si giocherà come preannunciato allo stadio Pedonese di Marina di Pietrasanta alle ore 14,30.

Per quanto riguarda gli infortunati sembra fortunatamente meno grave del previsto il problema al ginocchio di Bertipagani che potrebbe anche essere della partita domani. Tra i disponibili a meno di intoppi dell’ultim’ora tornerà finalmente anche Matteo Mapelli, pronto per la sua prima convocazione stagionale. Zavatto, invece, continuerà a lavorare a parte fino a domenica e lunedì si sottoporrà ad ecografia che dirà se potrà tornare ad allenarsi coi compagni. Inutile dire che la Massese domani dovrà provare a fare la sua quarta vittoria consecutiva in trasferta.

"Ci attende una partita difficile – avverte l’allenatore Davide Marselli – perché loro sono una buona squadra. Hanno vinto 4 a 1 in Coppa col Viareggio e non fai questo risultato se non hai delle doti. Sicuramente avranno avuto qualche problemino perché in campionato non hanno fatto molti punti ma restano una squadra pericolosa con individualità importanti e di categoria. In trasferta, poi, non è mai semplice. Noi, però, dobbiamo cercare di vincere per compensare i passi falsi fatti in casa. In queste prossime tre gare ravvicinate c’è da cercare di fare il maggior numero di punti possibili in modo da riportare il 9 novembre contro la Lucchese tantissima gente".

"Sono rimasto davvero dispiaciuto di com’è andata col Viareggio prima di tutto per gli ultras e tutti gli altri sportivi che tengono veramente alla Massese compresi i tanti ragazzini che mi fermano fuori dallo stadio. Posso assicurare che tutti i giocatori erano davvero rammaricati. Abbiamo rivisto in settimana gli errori fatti. Questo rimane un incidente di percorso e non si può certo buttare la croce addosso a qualcuno. Si vince e si perde di squadra".