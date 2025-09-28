Massese Massima attenzione contro il Fucecchio. Marselli deciso a riproporre la stessa formazione

La Massese ci riprova. Dopo la falsa partenza interna contro lo Zenith Prato le zebre cercano quest’oggi i primi punti allo stadio comunale “Gianpiero Vitali“ contro il Fucecchio. Il team apuano arriva a questa sfida rinfrancato dal successo di Livorno che ha dato certezze sul piano del gioco e della prestazione prima ancora che del risultato. Proprio questa considerazione può far pensare che il tecnico Davide Marselli sia orientato a riproporre la stessa formazione vittoriosa con la Pro Livorno Sorgenti. Allo stadio “Magnozzi“ il mister di Fiumaretta ha rivisto la difesa tornando a quattro ma mettendo a destra Maffei come esterno più di posizione che di spinta. Il reparto è stato completato dalla coppia centrale Zavatto-Lucaccini e da Marchini a sinistra. In mediana il trio formato da Caponi, Bertipagani e Grasselli ha garantito quantità e qualità. Davanti si è optato sul tridente con Buffa affiancato da Marabese e dal giovane Lucchesi. Proprio il posizionamento della quota (classe 2007) diventa una delle variabili determinanti per la scelta dell’undici titolare. L’alternativa è affidarsi a Biagi o Bacci piazzando l’under invece che in attacco su una delle corsie laterali di difesa.

La tentazione di dare continuità alla formazione di domenica scorsa potrebbe trovare una controindicazione nel fatto che a stretto giro di posta, mercoledì, la Massese sarà ancora in campo nell’attesissimo derby di Coppa contro il Viareggio. Questo match, in programma alle ore 17 allo stadio dei Pini, è logicamente molto sentito e potrebbe indurre ad una diversa gestione delle forze. Fra l’altro in questi giorni a riguardo di questa partita è arrivata l’ufficialità del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Massa Carrara, com’era già stato ventilato, a seguito del provvedimento attuato dalla prefettura di Lucca. In questi casi, comunque, il match ad avere la priorità è il primo che si presenta in ordine temporale. Aspettiamoci, quindi, la massima concentrazione sul Fucecchio e di conseguenza la miglior formazione possibile.

Vincere la seconda partita di fila sarebbe del resto il miglior biglietto da visita per presentarsi poi allo stadio dei Pini sulla scia di una forte onda emotiva. La speranza di tutto l’entourage zebrato è quella di ritrovare quest’oggi anche una bella cornice di pubblico che possa garantire dagli spalti un ulteriore supporto.

L’elenco dei 20 convocati, dal quale rimangono esclusi gli infortunati Grasso e Mapelli, comprende i seguenti giocatori: Bacci, Baudi, Bertipagani, Biagi, Buffa, Caponi, Centonze, Cozzolino, Favret, Gatti, Grasselli, Lasagna, Lucaccini, Lucchesi, Maffei, Marabese, Marchini, Mariani, Vazio e Zavatto.