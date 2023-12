Massese Niente da fare contro la capolista

MASSESE

1

CUOIOPELLI

2

MASSESE 1919: Paci, Bertonelli (87’ Berti), Marchini, Del Pecchia, Brizzi, Baracchini, Andrei (63’ Bracci), Fortunati (63’ Catola), Buffa, Cornacchia, Sidibe. A disp. Bertuccelli, Frosina, Terigi, Bennati, Bonini, Scarf. All. Del Nero.

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Lici, Viola, Bagnoli, Lucaccini, Regoli (61’ Razzauti), Costanzo (70’ Cavallini), Fantini (87’ Di Federico), Benericetti, Bianchi. A disp. Brogi, Friuli, Sgherri, Ponzolini, Guerrucci, Hoxha. All. Falivena.

Arbitro: Rago di Moliterno (Potenza), assistenti Vicari di Lucca e Nannipieri di Livorno.

Marcatori: 34’ e 74’ Benericetti, 65’ Buffa.

MASSA – La capolista Cuoiopelli espugna (2-1) il ’Vitali’ e porta a 6 lunghezze il vantaggio sul Tuttocuoio, adesso affiancato al secondo posto dal Perignano. La Massese non demerita, rimane in partita fino all’ultimo e paga forse la propria generosità, se è vero che entrambe le reti di Benericetti nascono da azioni di contropiede. Quasi un testa-coda tra una Massese rivitalizzata dal primo successo esterno firmato Del Nero e Buffa in quel di Montespertoli, ma ancora in piena zona-rischio, e la Cuoiopelli attuale dominatrice del girone A di Eccellenza. Il tecnico Davide Del Nero innesta tra i titolari Baracchini e Sidibe. Due novità di formazione rispetto al turno precedente (successo interno sul Castelfiorentino) anche per Roberto Falivena, privo in retroguardia di capitan Colombini operato in settimana per una frattura al braccio destro: Bagnoli e Viola impiegati stavolta nell’undici di partenza; in panchina Terigi, fisicamente non al meglio.

In apertura la Massese prova ad impensierire Pulidori con le conclusioni di Andrei e Buffa, che non trovano la porta. Al 25’ chance non sfruttata dagli ospiti su un’uscita sbagliata di Paci. Il punteggio si schioda al minuto 34: ripartenza della Cuoiopelli che guadagna un angolo, sul tiro dalla bandierina Benericetti anticipa tutti di testa e la mette dentro. Costanzo potrebbe raddoppiare al 43’, la sua mira però è imprecisa. Non succede granché ad inizio di ripresa, la Massese manovra senza riuscire a rendersi pericolosa dalle parti di Pulidori. Al 60’ Benericetti sotto misura fallisce un’altra occasione. Gol sbagliato, gol subìto: al 65’ arriva il guizzo di Buffa – ancora lui, 4 centri in 8 giorni con la doppietta al Cecina in Coppa – che vale l’1-1. Gli apuani provano a far bottino pieno, ma vengono infilati di rimessa, al 74’, ancora da Benericetti. Il risultato non cambia più, al triplice fischio dell’arbitro lucano Rago la Cuoiopelli festeggia la nona vittoria in 13 giornate.

La Massese, terzultima con 11 punti, ora è attesa da un match di fondamentale importanza in casa del Montecatini (14 punti) che ieri ne ha beccate 5 dallo Zenith Prato.