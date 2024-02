Massese Obiettivo 2° posto. Ora big match con lo Zenith

La flebile fiammella della speranza di poter vincere il campionato, alimentata dai più inguaribili ottimisti fra la tifoseria, si è spenta domenica a Livorno con il pareggio della Massese e la contestuale vittoria della capolista Tuttocuoio a Castelfiorentino. I punti di distacco dalla vetta sono saliti a 10 quando mancano 7 giornate alla fine e diventa irrealistico a questo punto pensare ancora a una ’remuntada’. La formazione bianconera deve piuttosto concentrarsi sul conseguimento di un piazzamento nei playoff che al momento non è ancora scontato. E’ vero che le zebre sono adesso a soli 2 punti dalla seconda ma è altrettanto vero che occupano la quinta posizione a pari merito col Montespertoli.

Domenica la Massese ospiterà lo Zenith Prato, che la sopravanza di un punto, in uno scontro al vertice molto rilevante. Sarà importante in questo senso per Davide Del Nero recuperare giocatori, soprattutto in difesa, visto che a Livorno, oltre alle assenze di Terigi e Del Pecchia, si è aggiunta in corsa quella di Zavatto, infortunatosi nella ripresa. Il tecnico ha dovuto arrangiarsi in questa situazione passando alla difesa a quattro e utilizzando interpreti estemporanei. Contro lo Zenith rientrerà sicuramente Del Pecchia, reduce dal turno di squalifica, e questo consentirà anche di tornare a schierare un centrocampo senza quote. Si punta anche al recupero di Terigi mentre andranno valutate bene le condizioni di Zavatto per capire l’entità dell’infortunio.

Gianluca Bondielli