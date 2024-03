Massese Ostacolo Zenith. Scocca l’ora della verità

"Adesso è arrivato il momento decisivo del campionato". Davide Del Nero non ci gira intorno. Sa bene che la Massese si gioca tutto in queste ultime 7 giornate caratterizzate da un calendario terribile. "Giocheremo 4 partite in casa e 3 fuoria. E’ vero che avremo tanti scontri diretti ma non solo noi. Anche le altre squadre di vertice si affronteranno tra di loro. Nessuno da qui alla fine avrà un calendario facile. Chi sarà più bravo a portar via punti agli altri ne raccoglierà i frutti". Il ciclo di ferro inizia domani contro uno Zenith Prato che all’andata riuscì in extremis a pareggiare 3 a 3.

"Fu una partita bellissima vista da fuori ma noi la ricordiamo con rammarico – sottolinea il mister – perché eravamo avanti di 2 gol al 60’. Pesarono l’espulsione di Scarf e alcune decisioni arbitrali penalizzanti. Sappiamo delle difficoltà di questa gara dove andremo ad affrontare una squadra fisica e di categoria. L’abbiamo preparata molto bene e siamo carichi". Riguardo ai recuperi Del Nero spiega: "Terigi è tornato ad allenarsi mentre Andrei ha ancora qualche problemino e dovremo valutarne le condizioni. Rientra Del Pecchia. L’assenza di Zavatto è pesante ma posso contare su giocatori che magari hanno giocato meno ma che domenica mi hanno dato una grandissima risposta". La chiusura è sui tifosi. "Sono straordinari. E’ anche grazie a loro, che ci hanno incitato sino all’ultimo, che domenica siamo riusciti a raddrizzare la gara. In Eccellenza nessuno può vantare una tifoseria come la nostra". Gianluca Bondielli