Massese Ottimo lavoro. Rosa quasi completata

Gran parte del lavoro è già stato fatto in casa Massese ma c’è ancora qualche tassello da mettere. Il ds Simone Lecchini ha parlato apertamente di altri 4 acquisti mancanti. "Queste caselle che rimangono vuote devono essere riempite da giocatori di spessore ed altamente funzionali per garantirci il risultato che vogliamo ottenere – ha spiegato il dirigente pontremolese –. Non possiamo prendere gente a caso. Stiamo vagliando delle soluzioni che siano di assoluto livello. Nelle trattative avute sinora ho riscontrato tutte persone vogliose di venire a Massa, di giocare per questa maglia e mettersi a disposizione. Questa è una cosa fondamentale. Tanti giocatori si vogliono avvicinare a questa piazza che è naturalmente molto ambita. Non nego che quotidianamente ci vengono segnalati e proposti giocatori ma siamo noi a scegliere. La pista Da Pozzo? Rimane aperta anche se è vero che ci sono problematiche lavorative per il giocatore". Oltre a Da Pozzo per il centrocampo si sente parlare anche di Tommaso Borselli (classe 1996 ex Ponsacco), di Matteo Marcon (classe 1996 ex Cenaia ma anche ex Massese) e Mattia Papi (classe 1998 fratello di Yuri). Per l’attacco resta viva la candidatura di Gianmarco Gabrielli (classe 1998 ex Derthona) che piace anche al Viareggio. Un altro cavallo di ritorno potrebbe essere Mattia Centonze, classe 2002 con ultimo domicilio in serie D al Tuttocuoio.

Mister Marselli nel frattempo si è detto soddisfatto dello stato dell’arte: "Ho una squadra importante che si deve e si può migliorare per provare a vincere il campionato. Abbiamo bisogno di un paio di innesti ma i direttori lo sanno bene. Spero e credo che faremo un ottimo lavoro perché le sensazioni mie sono buone sia a livello di società che coi ragazzi con cui ho già fatto una riunione e mi sembrano carichi. Cerchiamo di rimanere tutti uniti anche all’esterno perché dobbiamo cercare di creare una mentalità vincente".