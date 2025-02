Massese Out anche Mariani. In porta tocca a Cozzolino

Piove sul bagnato in casa della Massese. Alla già lunga lista di indisponibili rischia seriamente di aggiungersi il portiere Alessio Mariani. L’estremo difensore zebrato, infatti, si è infortunato ad una falange durante l’allenamento. Difficile pensare a un suo utilizzo in campo domenica a Perignano anche ricorrendo ad una protezione. A questo punto, tra i pali, dovrebbe toccare al pari età Matteo Cozzolino, che quest’anno è già stato chiamato in causa due volte. E’ un finale davvero sfortunato alla voce defezioni per la Massese se si considera che Bertipagani e Cecilia hanno terminato anticipatamente la stagione mentre restano fuori anche Andrei e Nannipieri, con capitan Vignali e mister Pisciotta che soltanto da lunedì termineranno la lunga squalifica retaggio della finale di Coppa Italia. Tra gli squalificati, ma per somma di ammonizioni, è entrato anche Mapelli.

Insomma, al tecnico siciliano mancheranno almeno quattro titolari inamovibili (Mariani, Mapelli, Andrei e Bertipagani) e altri tre elementi importanti (Vignali, Cecilia, Nannipieri). Al ’Matteoli’ di Perignano ci vorrà, quindi, una Massese più forte anche delle tante assenze come già capitato la domenica passata a Margine Coperta.

Le note positive sono state tante a cominciare dalla capacità di sviluppare un gioco produttivo ed efficace proseguendo con la ritrovata vena realizzativa di Michael Buffa che con quest’ultima doppietta è salito a quota 13 centri stagionali. Di sicuro l’allenatore Pisciotta dovrà inventarsi qualcosa dietro dove sono concentrate le maggiori defezioni. La scarsità di centrali, sono rimasti solo Quilici e Romiti, lascia pensare al varo di una difesa a quattro. Per presidiare le due fasce ci sono Favret, Bossini ma anche il multiuso Bartolomei che ha già dimostrato in qualche circostanza di cavarsela bene anche come terzino.

