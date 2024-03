Massese Parte lo sprint. Tifosi, trasferta vietata?

Sei partite per riprendersi i playoff. Diventa fondamentale questo rush finale per la Massese, non certo agevolata dal calendario. La trasferta di domenica, contro un Castelfiorentino United penultimo, è forse l’impegno più semplice da qui alla fine per le zebre che poi dovranno affrontare, una dopo l’altra, tre formazioni che le stanno davanti in classifica. La squadra di Del Nero ospiterà prima la capolista Tuttocuoio e poi il Montespertoli, rivale diretta per il quinto posto. Ci sarà quindi la storicamente ostica trasferta a Santa Croce sull’Arno contro la Cuoiopelli. Più soft il match interno contro il Montecatini, mentre all’ultima giornata esterna si spera che il Perignano sia fuori da tutto.

La situazione degli infortunati è un altro tasto dolente. Dopo aver perso da tempo due big come Ricci e Vignali, la Massese si ritrova fuori altri tre uomini di riferimento per esperienza e carisma (Terigi, Zavatto e Andrei). Un ultimo handicap potrebbe diventare quello del mancato sostegno della tifoseria in trasferta. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha, infatti, inserito il match Castelfiorentino-Massese tra quelli rinviati alle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore. Il rischio concreto è il divieto di ingresso ai tifosi bianconeri. Ci sarà da capire se i provvedimenti si fermeranno a questo match o ce ne saranno altri anche per le trasferte di Santa Croce e Perignano.

Gianluca Bondielli