Massese Passerella sulla scalinata del Duomo. La società presenta i suoi campioni alla città

E’ arrivato il giorno, o meglio la serata, del vernissage ufficiale per la Massese che dopo l’allenamento pomeridiano a Romito Magra tornerà a casa per presentare non solo la sua prima squadra ma anche le compagini che parteciperanno ai campionati provinciali delle categorie Juniores ed Allievi. Quest’anno il club bianconero ha cambiato location abbandonando Villa Cuturi a Marina di Massa per spostarsi in pieno centro cittadino. La manifestazione si svolgerà, infatti, sulla scalinata del Duomo di Massa con organizzazione affidata ad Extrapalco e conduzione del decano Umberto Meruzzi.

La presentazione, che avrà inizio a partire dalle ore 21, sarà l’occasione per i supporter massesi di veder sfilare tutti i protagonisti della prossima stagione delle zebre che in queste quattro settimane di preparazione sono rimasti sempre ad allenarsi fuori regione, nella vicina Liguria. Ci sarà spazio naturalmente anche per qualche dichiarazione da parte dei vertici societari e dello staff tecnico.

Sull’ultima amichevole disputata e sulla stretta attualità si è già espresso, intanto, il mister Davide Marselli: "L’ultimo test ci è servito per far fare minutaggio a tutti i componenti della rosa tant’è che siamo scesi in campo con due formazioni diverse nei due tempi. Ho tenuto precauzionalmente a riposo Marabese e Zavatto per dei fastidi muscolari. Questa settimana ci alleneremo tutti i giorni tranne che il sabato che precederà il debutto in Coppa Italia. Mercoledi è in programma un test match contro la Santerenzina, avversario che milita in Promozione Ligure e di conseguenza si prevede più impegnativo. L’importante sabato era far metter minuti nelle gambe a tutti i giocatori a disposizione. A livello di numero di amichevoli disputate, anche a causa dell’annullamento di quella di Sestri Levante, arriviamo un po’ corti. Sono allo stesso tempo tranquillo per la voglia e lo spirito con cui i ragazzi sono scesi in campo anche in quest’ultima uscita".

"Ci attende un’altra settimana intensa – conclide – per arrivare pronti al taglio del nastro della stagione".