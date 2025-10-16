Massese Pazza vittoria all’ultimo respiro. Caponi affonda il Belvedere al 94° minuto

BELVEDERE3MASSESE4

BELVEDERE: Ginanneschi, Capoduri, Del Conte, Cretella, D Angelo, Veronesi, Pecciarini, Faenzi, Tantone, Carlotti, Consonni. A disp.: Pini, Borboryo, Frati, Rosi, Colledan, Blanchard, Cozzolino, Pecchia, Tenci. All. Giallini.

MASSESE: Gatti, Maffei, Marchini, Lucaccini, Lasagna, Bertipagani, Grasselli, Caponi, Buffa, Mariani, Lucchesi. A disp.: Cozzolino, Biagi, Bonni, Bacci, Grasso, Favret, Baudi, Marabese, Centonze. All. Marselli.

Abitro: Giampiero Marongiu di Livorno.

Reti: 36’ Cretella, 39’ Maffei, 40’ Lucchesi, 60’ Tantone, 85’ Bertipagani, 89’ Carlotti, 94’ Caponi.

GROSSETO – Beffa finale per il Belvedere Grosseto e goduria per la Massese che allo scadere vince 3-4 in casa dei grossetani, all’esordio allo stadio Zecchini, in una partita dalle mille emozioni e ribaltamenti di fronte. La formazione di Nicola Giallini, impegnata ieri pomeriggio nel turno infrasettimanale contro la Massese (gara valida per la 6ª giornata di Eccellenza) ha perso ma a testa alta contro la formazione di Marselli. Infatti i grossetani erano stati capaci di pareggiare i conti sul 3-3 al novantesimo, prima di un ultimo assalto della Massese che, con Caponi, a tempo quasi scaduto ha trovato il gol del sorpasso. Vantaggio con Cretella al 36’ sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Tantone. Un gol che apre i conti, ma con la Massese che ristabilisce subito la parita con Maffei (alla sua prima rete stagionale) che anche lui di testa pareggio su palla inattiva di Caponi. Nemmeno un minuto e arriva l’1-2 firmato Lucchesi che di sinistro segna dopo una rimessa laterate battuta velocemente dai bianconeri.

Nella ripresa al quarto d’ora il gol di Tantone del 2-2: un traversone dalla destra trova il bomber in area che di destro insacca. Nel momento migliore del Belvedere però, al 40’ della ripresa, Bertipagani da fuori area trova ancora una volta il gol del pari. Ma non è finita, visto come ad un minuto dalla fine Tantone serve Carlotti che di sinistro fulmina Gatti per il 3-3. Ma la formazione di Marselli trova la forza di vincere al quarto minuto di recupero il Belvedere sfrutta male un calcio di punizione e su contropiede arriva il gol di Caponi che mette fine ad una partita incredibile. Massese più lucida nel finale, ma grossetani che non hanno demeritato in una partita difficilissima. Bianconeri che con questo successo possono sedersi al tavolo dei grandi di questo girone A di Eccellenza.

Andrea Capitani