Massese Pisciotta fa la conta degli assenti: "Prosegue il lungo periodo di emergenza"

Cambio di sede per la partita di domani della Massese. Con lo stadio “Pertini“ di Ponte Buggianese reso inagibile dalla rottura della caldaia degli spogliatoi, la società di casa è stata costretta a trovare un campo alternativo, segnatamente il “Brizzi“ di Margine Coperta. La “fregatura“ per la Massese sta nel fatto che il sindaco del comune di Massa e Cozzile ha emesso un’ordinanza per lo svolgimento della gara a porte chiuse visto che l’impianto può accogliere solo 100 tifosi ed è previsto un consistente afflusso di supporters di ambo le squadre; in particolare da Massa dove ci sono anche gruppi organizzati. La compagine apuana andrà, quindi, a giocarsi un match cruciale senza il sostegno dei propri tifosi che rappresenta un innegabile valore aggiunto su ogni campo. Massimiliano Pisciotta, ancora squalificato, si è detto dispiaciuto ma non è voluto entrare sulla questione concentrandosi sulla propria squadra che continua ad essere falcidiata dalle assenze.

"Dopo la finale di Coppa, purtroppo, è iniziato un periodo di continua emergenza. Abbiamo fuori Bertipagani e Anich, Vignali squalificato. Abbiamo perso anche Andrei per uno stiramento e c’è da capire quando rientrerà. Al momento non so se riuscirò a portare in panchina Anich e Ferrara. Ci sono altri giocatori acciaccati come Romiti che non si allena bene ormai da un paio di settimane per un problema al ginocchio. Siamo a ranghi ridotti ma chi c’è mi da massime garanzie. I ragazzi si allenano bene ed hanno l’atteggiamento giusto. Dobbiamo soltanto migliorare in alcuni aspetti perché ogni tanto facciamo delle sciocchezze che poi ci costano le partite ed a lungo andare rischiano di compromettere l’intera stagione".

"Ultimamente ci stiamo facendo gol da soli – prosegue – e non va bene. Il Pontebuggianese è una squadra che tendenzialmente non si mette dietro ad aspettare e mi aspetto, quindi, una partita particolare che si deciderà sugli episodi. Episodi che nelle ultime gare non ci sono girati a favore. Dobbiamo ricordarci che giochiamo per un traguardo importante. Non possiamo permetterci di perdere questo treno, dobbiamo rimanerci agganciati sino alla fine".

Gianluca Bondielli