Massese Primo squillo: "Promessa mantenuta!"

Una vittoria per gli ultras. Davide Marselli ha avuto una dedica speciale per questi sui primi 3 punti in campionato. "Promessa mantenuta! – ha esternato il tecnico della Massese -. La grande vittoria e la grande prestazione sono dedicate a voi, lo meritate!". Gli ultras bianconeri domenica mattina si erano fatti trovare allo stadio Vitali per incitare la squadra prima della sua partenza per Livorno accompagnati da un eloquente striscione: "vincete per noi che non possiamo esserci!". Il successo contro la Pro Livorno Sorgenti ha riempito di soddisfazione il mister di Fiumaretta che però non ha perso il senso dell’equilibrio.

"Non eravamo una squadra scarsa prima e non siamo dei fenomeni adesso – ha spiegato –. Di ragazzi dello scorso anno ne sono rimasti solo quattro di cui in campo due per cui abbiamo bisogno di un po’ di tempo per lavorare e di un po’ di comprensione anche se questa piazza di comprensione ne ha avuta fin troppa. Il nostro è un ciclo nuovo. Credo che se ci daranno fiducia alla fine verremo fuori". Marselli aveva chiesto ai suoi un approccio diverso e si può dire che lo abbiano preso in parola visto che dopo 20 minuti la squadra era già in vantaggio di due reti.

"Un bravo va a tutti i giocatori perché hanno interpretato la gara come gli avevo chiesto: giocando palla, stando tranquilli, non pensando alla sconfitta della domenica precedente. Abbiamo vinto in maniera strameritata costruendo tante occasioni da gol, compreso un palo di Buffa. Vorrei rimarcare che benché non abbia segnato per me lui è stato il migliore in campo perché ha iniziato a imparare a giocare con i suoi compagni. Questo è stato fondamentale sia per i gol che per i movimenti che deve fare. Il terzo gol è stato frutto di una bellissima azione. Quando hai in campo giocatori con la qualità di Baudi, Mariani e Caponi queste azioni ti vengono. E’ stata come la ciliegina sulla torta".