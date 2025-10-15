Massese Primo test verità. Attenzione al Belvedere

Iniziano gli scontri verità per la Massese che nel giro di cinque giorni affronterà Belvedere e Viareggio con l’obiettivo di non perdere ulteriore terreno dalle posizioni di testa e anzi, se possibile, diminuirlo. Si parte oggi con la lunga trasferta a Grosseto dove ad attendere gli apuani allo stadio Zecchini (ore 17,30) ci sarà una matricola tale solo sulla carta vista la bontà dell’organico a disposizione che è stato, fra l’altro, di recente ulteriormente potenziato. Il tecnico Davide Marselli ha avuto queste 48 ore per capire come i suoi giocatori hanno recuperato le forze fisicamente e mentalmente dal derby di domenica contro il Real Forte Querceta. L’eventuale turn over odierno verrà fatto proprio anche in funzione delle condizioni generali della squadra.

E’ lecito, in ogni caso, attendersi almeno qualche cambio al netto del fatto che perdureranno le assenze di Zavatto e Mapelli. Entrambi i difensori dovrebbero tornare disponibili soltanto verso fine mese. La prima sostituzione in formazione dovrebbe riguardare la quota. Riposerà con tutta probabilità Lucchesi con l’under piazzato in difesa e scelto tra Biagi e Bacci. In attacco spazio a Baudi dal primo minuto per far rifiatare qualcuno. A centrocampo dovrebbe rivedersi Grasselli dal primo minuto ma anche Mariani spera in una maglia da titolare. Al centro della difesa il mister di Fiumaretta ha l’opzione Maffei da avvicendare ad uno tra Lucaccini e Lasagna.

La Massese dispone di una rosa piuttosto variegata e questo è uno dei momenti in cui ne va sfruttata l’ampiezza. E’ logico che con il big match con il Viareggio sullo sfondo andranno bilanciate bene le forze ma è altrettanto vero che arrivare a domenica con una forbice troppo ampia dai rivali vanificherebbe tutto.