Massese Prova di maturità a Castelnuovo. In difesa mancheranno Zavatto e Lasagna

Il Castelnuovo Garfagnana, avversario odierno della Massese, è ultimo in classifica con soli 3 punti nelle prime 6 giornate ma quella al “Nardini“ è una trasferta su un campo storicamente ostico che non può essere presa sotto gamba dalla truppa di Davide Marselli. I garfagnini in casa sono franati al debutto col Viareggio ma dopo hanno fermato sul pari sia Real Forte Querceta che Sestese. Le difficoltà, insomma, sono dietro l’angolo ma la Massese deve tirar dritto per la sua strada e continuare la sua splendida cavalcata esterna se vuol sperare di risalire ulteriormente la classifica. I bianconeri fuori casa sono una macchina da gol: ne hanno segnati 9 in tre partite. Il Castelnuovo Garfagnana, invece, è la squadra che ha subito più gol di tutti in campionato (13). Questa potrebbe essere una delle chiavi della partita.

Mister Marselli sale in Garfagnana senza due dei suoi “marcantoni“ della difesa. All’assenza dell’infortunato Zavatto si è unita quella dello squalificato Lasagna. La soluzione più gettonata per comporre la coppia centrale è affiancare a Lucaccini il duttile Maffei. Sulla fascia destra potrebbe vedersi per la prima volta in stagione Mapelli, rientrato dopo la lunga assenza per l’operazione al menisco. Sulle corsie esterne, comunque, non mancano davvero le soluzioni per il tecnico di Fiumaretta che può contare sia su under che su giocatori più esperti. In mediana Caponi resta il "faro" con ai suoi lati Bertipagani e Grasselli come altri due probabili interpreti. Resta capire se il mister degli apuani davanti punterà sul tridente o si affiderà ad un trequartista dietro le due punte. Il punto fermo dell’attacco rimane il capitano Michael Buffa ma anche il giovane Daniele Lucchesi, che in settimana ha risposto alla convocazione della rappresentativa regionale, si è ormai guadagnato un posto fisso nell’undici titolare diventando la quota di riferimento della squadra.

Nelle scelte di formazione naturalmente Marselli pondererà bene anche il fatto che la Massese sarà di nuovo in campo mercoledì pomeriggio (ore 14,30) allo stadio Pedonese di Marina di Pietrasanta contro il San Giuliano nel turno infrasettimanale interno che non potrà disputarsi allo stadio Vitali, interessato dalla “risemina“.