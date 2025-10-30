Massese Recupero indigesto col San Giuliano. Arriva al 93’ la terza sconfitta consecutiva

Massese

1

San Giuliano

2

MASSESE: Gatti, Grasso (62’ Mapelli), Maffei (46’ Marchini), Lasagna, Lucaccini, Grasselli (77’ Marabese), Bertipagani, Caponi, Buffa, Centonze (62’ Baudi), Lucchesi. A disp.: Cozzolino, Biagi, Bacci, Mariani, Favret. All.: Marselli.

SAN GIULIANO: Giacobbe, Gremigni, Casanova (80’ Nacci), Anzillotti, Sorbo, Angelotti, Borgia, Amico (80’ Gargani), Ferretti (70’ Bozzi), Cornacchia, Doveri (70’ Bacci). A disp.: Ria, Pasquini, Bindi, Campani, Arnesi. All.: Cordoni.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Marcatori: 23’ Gremigni (S), 78’ Lucchesi (M), 93’ Bacci (S).

Note: ammoniti Angelotti (S), Caponi (M). Espulsi Cornacchia (S) al 25’ e mister Marselli (M) al 45’.

MARINA DI PIETRASANTA – Al ’Pedonese’ di Pietrasanta la Massese viene beffata nel finale dal San Giuliano. Una gara stregata, disputata su un terreno in sintetico e di dimensioni ridotte rispetto al ’Vitali’ (indisponibe perchè sottoposto a semina). Passati ben presto in svantaggio, gli apuani hanno attaccato in pratica per tutti il match grazie anche al fatto che i pisani sono rimasti in 10 dal 25’. Nel finale la Massese ha trovato finalmente il pari ma nel recupero il San Giuliano è riuscito confezionare il blitz.

Gli ospiti, come detto, partono meglio e al 23’ passano in vantaggio con Gremigni, bravo a risolvere una mischia dopo un cross dalla destra. Poco dopo però restano in dieci per l’espulsione di Cornacchia, e da quel momento la gara diventa un assedio bianconero. La Massese crea tanto: Lucchesi sfiora il palo, Caponi colpisce la traversa su punizione e più volte il portiere Giacobbe salva i suoi. Ma il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti 1-0 e con l’espulsione del tecnico Marselli.

Nella ripresa i bianconeri di casa attaccano senza sosta. Giacobbe è ancora decisivo, ma al 78’ Lucchesi trova finalmente il meritato pareggio di testa. Sembra il preludio alla rimonta completa, ma la Massese non riesce a finalizzare le azioni offensive. E al 93’ arriva la doccia fredda: Bacci segna in contropiede e regala la vittoria al San Giuliano. Una sconfitta durissima, la terza conseuctiva, per la Massese, che non gioca male ma spreca troppo e soprattutto subisce troppo. Ora la classifica si fa preoccupante perchè la squadra apuana è a 5 punti dai playoff ma al momento ha un piede nei playout. La tifoseria chiede più serenità e unità. E soprattutto un pronto riscatto. Domenica prossima contro la Sestese servirà una scossa.