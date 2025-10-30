Massese Recupero indigesto col San Giuliano. Arriva al 93’ la terza sconfitta consecutiva
Bianconeri subito sotto poi, in 11 contro 10, pareggiano con Lucchesi. Da ultimo si fanno sorprendere in contropiede. Classifica preoccupante
Massese
1
San Giuliano
2
MASSESE: Gatti, Grasso (62’ Mapelli), Maffei (46’ Marchini), Lasagna, Lucaccini, Grasselli (77’ Marabese), Bertipagani, Caponi, Buffa, Centonze (62’ Baudi), Lucchesi. A disp.: Cozzolino, Biagi, Bacci, Mariani, Favret. All.: Marselli.
SAN GIULIANO: Giacobbe, Gremigni, Casanova (80’ Nacci), Anzillotti, Sorbo, Angelotti, Borgia, Amico (80’ Gargani), Ferretti (70’ Bozzi), Cornacchia, Doveri (70’ Bacci). A disp.: Ria, Pasquini, Bindi, Campani, Arnesi. All.: Cordoni.
Arbitro: Rinaldi di Empoli.
Marcatori: 23’ Gremigni (S), 78’ Lucchesi (M), 93’ Bacci (S).
Note: ammoniti Angelotti (S), Caponi (M). Espulsi Cornacchia (S) al 25’ e mister Marselli (M) al 45’.
MARINA DI PIETRASANTA – Al ’Pedonese’ di Pietrasanta la Massese viene beffata nel finale dal San Giuliano. Una gara stregata, disputata su un terreno in sintetico e di dimensioni ridotte rispetto al ’Vitali’ (indisponibe perchè sottoposto a semina). Passati ben presto in svantaggio, gli apuani hanno attaccato in pratica per tutti il match grazie anche al fatto che i pisani sono rimasti in 10 dal 25’. Nel finale la Massese ha trovato finalmente il pari ma nel recupero il San Giuliano è riuscito confezionare il blitz.
Gli ospiti, come detto, partono meglio e al 23’ passano in vantaggio con Gremigni, bravo a risolvere una mischia dopo un cross dalla destra. Poco dopo però restano in dieci per l’espulsione di Cornacchia, e da quel momento la gara diventa un assedio bianconero. La Massese crea tanto: Lucchesi sfiora il palo, Caponi colpisce la traversa su punizione e più volte il portiere Giacobbe salva i suoi. Ma il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti 1-0 e con l’espulsione del tecnico Marselli.
Nella ripresa i bianconeri di casa attaccano senza sosta. Giacobbe è ancora decisivo, ma al 78’ Lucchesi trova finalmente il meritato pareggio di testa. Sembra il preludio alla rimonta completa, ma la Massese non riesce a finalizzare le azioni offensive. E al 93’ arriva la doccia fredda: Bacci segna in contropiede e regala la vittoria al San Giuliano. Una sconfitta durissima, la terza conseuctiva, per la Massese, che non gioca male ma spreca troppo e soprattutto subisce troppo. Ora la classifica si fa preoccupante perchè la squadra apuana è a 5 punti dai playoff ma al momento ha un piede nei playout. La tifoseria chiede più serenità e unità. E soprattutto un pronto riscatto. Domenica prossima contro la Sestese servirà una scossa.
