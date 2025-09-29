Massese Resiste il fortino del Fucecchio. Gli apuani creano tanto ma non passano

MASSESE0FUCECCHIO0

MASSESE: Gatti, Maffei (46’ Lasagna), Marchini, Zavatto (52’ Biagi), Grasselli (62’ Centonze), Lucaccini, Bertipagani (74’ Mariani), Caponi, Buffa, Marabese, Lucchesi (62’ Baudi). A disp. Cozzolino, Favret, Bacci, Vazio. All. Marselli.

FUCECCHIO: Del Bino, Usai, Cioni, Lecceti, Melani, Ghelardoni (45’ Compagnucci) (74’ Modena), Sgherri, Geniotal, Fiorini (62’ Pieri), Lamberta (70’ Badalassi), Princiotta (70’ Cristodaro). A disp. Gori, Berthoxa, Malanchi, Gjoni. All. Menichetti.

Arbitro: Laghi di Siena.Note: spettatori 210; angoli 11-2; ammoniti Grasselli, Lucaccini, Pieri; recupero 4’ e 6’.

MASSA – Partita stregata allo stadio Vitali dove la Massese ha creato tantissimo ma non è riuscita a superare la strenua difesa del Fucecchio che avuto nel suo portiere Del Bino una sorta di supereroe. Marselli ha dato fiducia allo stesso undici che ha espugnato il campo della Pro Livorno Sorgenti.

Non è stato facile per gli apuani trovare spazi in un primo tempo che ha visto il Fucecchio pressare a tutto campo con grande vigore. La doppia occasionissima per i bianconeri apuani (ieri in verde) è arrivata al 21’. Buffa ha chiuso un grande triangolo con Caponi sul cui tiro davanti alla porta ha risposto da campione Del Bino che poi ha salvato anche su Marabese uscendogli alla disperata. La Massese si è fatta viva anche al 26’ sempre con Marabese che ha caricato il tiro di testa su cross di Maffei alzando di poco la mira e al 40’ con una bella girata in area di Buffa appena sopra la traversa. Nel recupero Buffa ha trovato il gol da sotto misura ma la segnatura è stata annullata per una spinta.

Nella ripresa è restato nello spogliatoio Maffei, sostituito da Lasagna, e dopo pochi minuti ha dovuto abbandonare il campo per infortunio Zavatto, rimpiazzato da Biagi. Al 58’ da un fallo laterale i padroni di casa sono andati vicinissimi al vantaggio. Lasagna ha spizzato per Marabese che dal limite ha impegnato severamente Del Bino. A mezzora dalla fine il tecnico Marselli si è giocato altre due carte offensive inserendo Baudi e Centonze. Al 69’ Lecceti di testa ha salvato sulla linea su bordata di Marchini e subito dopo Baudi ha sfiorato il gol con un tiro a giro. Ancora Baudi da sotto misura al 70’ ha calciato a botta sicura ma Del Bino col pugno alzato ha compiuto un autentico miracolo. Il match è diventato un monologo della Massese ormai in forcing continuo. Al 78’ Del Bino si è superato ancora su Centonze. Nel finale è stato un susseguirsi di cross nell’area di rigore ospite ma i fiorentini con le unghie sono riusciti a portarsi a casa un punto.

Gianluca Bondielli